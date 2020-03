Zo uniek is een inreisverbod niet, maar heeft het zin?

Heeft sluiten van de Amerikaanse grenzen voor Europeanen zin?

Het kan best een aantal zieke patiënten voorkomen als besmettelijke passagiers zonder symptomen de VS niet meer binnenkomen, maar dat stopt de epidemie niet. Virologen en epidemiologen wijzen er op dat het coronavirus zich al lang in de VS heeft gevestigd. Hoe sterk, dat is de vraag. De cijfers over het aantal besmettingen zeggen niets over het werkelijke aantal omdat de VS te maken hebben met een tekort aan testen. Uit de testen blijkt dat het virus niet alleen afkomstig is van reizigers uit China, Iran of Italië. Veel besmettingen ontstaan binnen de gemeenschap. Een inreisverbod verandert daar niets aan. Er zijn virologen die denken dat de VS na China, Zuid-Korea, Iran en Italië een vijfde grote haard in de wereld kan worden. In dat geval kan het Europa zijn dat baat heeft bij het reisverbod.

Dan is er nog het punt van alleen inwoners uit Schengenlanden die niet langer welkom zijn. Engelsen, Ieren, Roemenen en Kroaten kunnen de VS nog wel in. Maar het virus verspreidt zich door heel Europa. Stel dat het inreisverbod voor Europeanen effectief zou zijn tegen het virus, dan heeft het weinig zin om uitzonderingen te maken voor niet-Schengenlanden.

Wat moet Trump dan wel doen?

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert iedereen die koorts en luchtwegklachten heeft uit voorzorg thuis te blijven en afstand te houden tot anderen. Wie terugkeert uit een gebied waar veel mensen ziek zijn, moet zichzelf 14 dagen isoleren. Dat is de incubatietijd van het virus. Wie na veertien dagen niet ziek is, kan er zeker van zijn dat hij of zij virusvrij is.

Is de WHO voor reisverboden?

In zijn toespraak woensdag prees WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus landen als China, Italië en Zuid-Korea vanwege hun ingrijpende maatregelen. Daarmee doelde hij niet op reisverboden. In een aanbeveling over internationaal verkeer schrijft de WHO dat zij tegen reisverboden zijn, ook vanuit landen die zijn getroffen door Covid-19. In de meeste situaties zijn dat soort verboden niet effectief. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Reisverboden kunnen bijvoorbeeld de hulp en technische ondersteuning bemoeilijken. Daarnaast worden mensen van elkaar gescheiden en is het mogelijk economisch funest. Daarom is de WHO tegen reisverboden als de baten voor de gezondheid gering zijn.

Wat Trump nu doet, is toch ongekend?

Nee, dat is het niet. Israël bijvoorbeeld zit praktisch op slot voor toeristen. Daarbij zijn Italianen ook niet overal meer gewenst. Australië bijvoorbeeld heeft een verbod voor Italianen, Iraniërs, Zuid-Koreanen en Chinezen. Overwogen wordt om deze reisverboden uit te breiden naar alle Europeanen.

Nederland zelf kent de gebieden met code rood, zoals de Chinese provincie Hubei en het noorden van Italië.

Chinezen stuiten overal ter wereld op inreisverboden. Dat had veel eerder gemoeten, vinden Zuid-Koreanen en Japanners. Zij zijn woest op hun overheden, die volgens hen te laks zijn geweest met reisverboden zodat Chinezen te lang het virus konden verspreiden.



