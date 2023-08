Zo reageren Oekraïners op de dood van Prigozjin

Opnieuw wemelt het van de memes op het Oekraïense internet. ‘Eindelijk krijgt Prigozjin zijn munitie. Er is wel een kleine nuance’, zo luidt de tekst naast een afbeelding van een luchtdoelraket waarmee het vliegtuig waarin de huurlingenleider zou hebben gezeten neer werd gehaald. Op een andere spotprent staat president Zelensky die om wapentuig vraagt: terwijl hij op zijn wenken wordt bediend met westerse tanks, daarnaast zie je Prigozjins verzoek om brandende wrakstukken en het glimlachende hoofd van Poetin.

Het is voor de derde keer dat het Oekraïense publiek de huurlingenleider met een mengeling van spot en afgrijzen moet recenseren. Na Prigozjins ‘mars op Moskou’, afgelopen juni, waren popcorn-memes alomtegenwoordig. Zoals een video van een militair die gebiologeerd het nieuws volgt, terwijl de kanonloop van zijn tank met popcorn is gevuld. “Rusland verliest de controle. Elke georganiseerde militaire groep kan zomaar de macht overnemen zonder op weerstand te stuiten”, zo duidde Zelensky’s adviseur Mychailo Podoljak de fascinatie van de Oekraïners.

Even toonde de vijand zich zwak

Prigozjins chaotische, halfslachtige poging tot een machtsgreep bracht bij Oekraïners een zekere hoop op verandering van het regime in Rusland te weeg — ook al kwam die hoop van een oorlogscrimineel. “Een show waar we onze ogen niet vanaf konden houden”, zo noemde psycholoog Iryna Sjevtsjenko uit Odessa de muiterij in een interview met deze krant. “Onze machtige vijand toonde zich dom en zwak. Dat voelde goed.” Toen de Wagner-mannen op tweehonderd kilometer van de Russische hoofdstad rechtsomkeert maakten volgde dan ook de kater. “De volgende dag had ik een beetje een dip.”

De video’s van de Prigozjin die in de lente van 2022 in de Russische gevangenissen manschappen ronselt voor de strijd, was voor de meeste Oekraïners de eerste kennismaking met de Wagner-baas. Vechtende criminelen op Oekraïens grondgebied vormde een reden temeer om de Russen denigrerend als ‘orks’ te bestempelen: een leger van kwaadaardige, trolachtige wezens, dat het land overspoelt. “Ze gooien zo veel mogelijk manschappen in de strijd, zoeken dekking achter hun dode kameraden en stomen langzaam maar zeker op”, zo omschreef Dave Young in een reportage in deze krant de gevechtstactiek van Wagner in Bachmoet. De Britse vrijwilliger kon het weten, want hij evacueerde dagelijks mensen uit de hel die de Oost-Oekraïense stad toen, afgelopen februari, geworden was. Hij beschreef het huurlingenleger als “een afschuwelijke, grimmige machine.”

Een vlag op een hoop puin

De uiteindelijke verovering van Bachmoet door Wagner, afgelopen mei, leidde paradoxaal ook weer tot leedvermaak. Het was een pyrrusoverwinning. De vlag die Prigozjin op stadhuis plantte was een vlag op een hoop puin. Terwijl diens mannen het laatste gebouw innamen, trokken de Oekraïners alweer op in de heuvels rondom de stad. In plaats van een door de Russen gewenste opmars richting de andere steden in de Donbas, Slavjansk en Kramatorsk, vormt Bachmoet tot op de dag van vandaag een probleem. Zonder Wagner toont het Russische leger zich er kwetsbaar, wat richting geeft in het huidige tegenoffensief.

In Oekraïne hoopt men nog steeds dat Russen de hopeloosheid van de strijd inzien. Michajlo Podoljak noemt de dood van Prigozjin “een signaal” aan de Russische militairen. “Een held zul je niet worden. Als je niet voor een Oekraïens tribunaal eindigt, dan krijg je wel de kogel namens de FSB”, aldus de Zelensky-adviseur, doelend op de Russische Veiligheidsdienst waar Poetin zelf uit voortkomt. “Als je wil overleven, geef je dan over” schrijft de Oekraïense militair Dmytro Kogan op zijn Facebookpagina. “Het alternatief is dat je leven wordt verwoest door een obsessieve, bange opa.”

Prigozjins orgie van geweld

Voor Oekraïners symboliseert Prigozjin bovenal de orgie van geweld die Oekraïne overspoelt. In een interview met Trouw beschreef de Belarussische mensenrechtenactivist Olga Karatsj de groeiende populariteit van de nietsontziende legerleider in Rusland als symptoom van “de romantisering van geweld” in dat land. Ze duidt op de reactie van het Russische publiek, dat de huurlingenleider tijdens zijn muiterij met applaus onthaalde; ook nu zijn er oproepen tot rouwbetoon op Russische sociale media. “Een figuur uit de onderwereld, die bereid is extreem geweld te gebruiken, wordt een held omdat hij een verrot en corrupt systeem uitdaagt. Het publiek bewondert hem stilletjes, en begroet hem met bloemen.”

Terwijl de politiek in Rusland meer en meer op een gangsteroorlog lijkt, rouwen Oekraïners om Bachmoet, een stad die niet meer bestaat. En ook zonder Prigozjin gaat de verwoestende oorlog door.

