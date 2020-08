Zo’n persconferentie als in het Witte Huis, dat wil Boris Johnson ook wel

Gezocht: Charismatische tv-persoonlijkheid (bij voorkeur vrouw), die dagelijks in een live uitgezonden persconferentie het regeringsbeleid wil verdedigen. Het recht kunnen praten wat weleens behoorlijk krom zou kunnen zijn, is een pre. Salaris: honderdduizend pond per jaar.

Het klinkt misschien als de advertentie voor de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, maar niets is minder waar. Vanaf oktober wil ook Downing Street dagelijkse persconferenties organiseren. En daar is, zo is het idee, een bekende politieke tv-commentator het best geschikt voor. Het mag allemaal best wat Amerikaanser in Westminster, nu Boris Johnson premier is.

“Mensen waardeerden die directe communicatie tijdens de coronacrisis”, zei premier Johnson onlangs. “We denken dat de Britten meer betrokken willen zijn, dus we willen we dit proberen.”

Zendtijd voor politieke partijen

Tijdens de corona-uitbraak keken soms miljoenen naar de persconferenties van Johnson en zijn belangrijkste gezondheidswetenschappers. Maar toen ging het om ingrijpende veranderingen in ieders leven, nieuwe dodentallen en ziekenhuisopnames. Dit zal veel meer gaan over de dagelijkse gang van zaken.

Sky News en de BBC zijn daarom erg terughoudend. Waarom zouden zij elke dag tijd inruimen voor persconferenties waarvan lang niet altijd duidelijk is wat er verteld zal worden? Is het dan niet gewoon zendtijd voor politieke partijen? Het ideale moment voor de nog te benoemen tv-persoonlijkheid om het regeringsbeleid met een wel erg positieve draai de huiskamers in te sturen?

Spinmachine voor Downing Street

“Downing Street heeft ons wel nodig”, zei Sky-presentator Kay Burley. “Als ze willen dat die persconferentie wordt uitgezonden, moeten de omroepen daarmee instemmen. Ik denk dat wij zoiets dagelijks op z’n merites zullen beoordelen.” Op dit moment zijn de omroepen daarover nog met de regering in gesprek.

Het Britse genootschap van hoofdredacteuren is bang dat zo’n persconferentie vooral gebruikt wordt als spinmachine voor Downing Street. Het genootschap wijst op de Witte Huis-persconferenties, waar in het verleden onwelgevallige journalisten al eens de toegang tot de persruimte was ontzegd.

Binnenkort zal Downing Street bekendmaken wie het gezicht van de persconferenties zal worden. Al heeft de ervaring in het Witte Huis wel geleerd dat zo’n baan van heel korte duur kan zijn. President Trump is in vier jaar tijd al aan zijn vierde woordvoerder bezig. Je moet er maar zin in hebben.

