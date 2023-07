Zo komt Oekraïne op de Navo-top toch dichterbij een lidmaatschap

De Navo-landen worstelen opnieuw met de vraag hoe en wanneer het belegerde Oekraïne zich kan aansluiten bij hun militaire bondgenootschap. Op de top in Vilnius moeten ze eenheid uitstralen.

Ruim vijftien jaar geleden waren de Navo-leiders van toen (onder wie George W. Bush en J.P. Balkenende) bijeen in Boekarest voor een even rommelige als historische topontmoeting. Opmerkelijke overeenkomst met de top van deze dinsdag en woensdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius, is dat het Navo-‘lidmaatschapsperspectief’ – zoals het zo lonkend heet – voor Oekraïne opnieuw een van de hoofdthema’s is.

Een groot verschil is er ook. In Boekarest was de Russische president Vladimir Poetin nog te gast bij de Navo-leiders. Ondenkbaar, met de kennis van nu.

Al was de sfeer toen al allesbehalve oude-jongens-krentenbrood. Poetins gezicht stond op onweer vanwege de slotconclusies van de top, met de beruchte passage dat Oekraïne (en ook Georgië) ‘lid zullen worden’ van de Navo. En dan mocht de Russische president nog blij zijn dat vooral Duitsland (Angela Merkel) en Frankrijk (Nicolas Sarkozy) ervoor zorgden dat die tekst niet concreter werd dan dat.

Inmiddels leven we in een andere wereld. Rusland is Oekraïne binnengevallen. De Navo is veranderd van een ingedutte club in een mondiale geopolitieke hoofdrolspeler. De vrijblijvende discussie over de smakelijke lidmaatschaps-worst die Oekraïne al die tijd is voorgehouden, is bittere ernst geworden.

Dat nooit weer

In 2008 waren de regeringsleiders tot op het laatste moment aan het onderhandelen over de precieze tekst, tot wanhoop van toenmalig Navo-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer.

Over één ding zijn de huidige 31 lidstaten het eens: dat nooit weer. Als de Vilnius-top dinsdag begint, moet de tekst zo goed als klaarliggen, met unanieme steun. Tot op het laatst is dat onzeker. Maar rommeliger dan in Boekarest zal het nooit kunnen worden.

‘Boekarest-plus’, wordt de beoogde formulering al een tijdje genoemd: ‘Vilnius’ moet Oekraïne een concreter vooruitzicht bieden op Navo-lidmaatschap dan ‘Boekarest’, maar ook weer niet té concreet. De oostelijke Navo-lidstaten willen Kiev het liefst een glasheldere tekst voorschotelen met een duidelijk tijdspad voor toetreding. Maar de Verenigde Staten, en in hun spoor Duitsland en Nederland, willen daar niet aan, al is het alleen al vanwege alle onzekerheden op het huidige slagveld. Niemand weet hoe het daar afloopt en hoe lang de oorlog nog zal duren.

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky (dinsdag te gast in het extreem zwaar beveiligde Vilnius) erkent dat zijn land geen Navo-lid kan worden zolang de oorlog voortduurt. Maar dat voorbehoud mag ook weer niet zwart op wit in de slotverklaring terechtkomen. Dat zou Poetin immers een vrijbrief geven om het conflict gaande, en zo Oekraïne buiten de Navo te houden.

Meer dan een naamswijziging

Over die punten en komma’s wordt al maandenlang gepuzzeld. De uitkomst zal in de buurt liggen van een formulering als ‘Oekraïne hoort thuis in de Navo’, als voldongen feit, maar opnieuw zonder streefdatum.

Toch heeft de Navo wel degelijk iets concreets te bieden aan Kiev, per direct zelfs. Het huidige overlegorgaan dat ‘Navo-Oekraïne-commissie’ heet, wordt opgewaardeerd tot een raad. Dat is meer dan een naamswijziging. In dat forum komen de 31 lidstaten en Oekraïne op gelijke voet samen. Alle landen, dus ook Oekraïne, kunnen die raad optrommelen bij dreigende situaties. Veel dichter bij een lidmaatschap kan een land niet komen.

Zelensky zal deze dinsdag de inaugurele bijeenkomst bijwonen van die Navo-Oekraïne-raad. Daarmee is zijn aanwezigheid veel meer dan symbolisch.

Een andere toezegging die nog niet rond is, maar wel in de lucht hangt, is dat Oekraïne een bepaalde fase in het toetredingsproces mag overslaan: het Lidmaatschaps-Actieplan (MAP, op z’n Engels). Dat is een soort stage voor het beoogde lidmaatschap. Bosnië-Herzegovina zit momenteel in zo’n programma. Maar Oekraïne is, mede door de oorlog, geen normale kandidaat-lidstaat. Militair gezien is het land zelfs verder dan menig Navo-lidstaat van het eerste uur. Vooral Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg pleit voor het overslaan van dat MAP. Nederland is er ook voor.

Een aanval op één is een aanval op allen

Over de vage tekst van ‘Boekarest’ wordt nog weleens gezegd dat die Oekraïne nodeloos aan het lijntje heeft gehouden en de omstandigheden heeft gecreëerd waarin Rusland het buurland vorig jaar kon binnenvallen. Daarom proberen de Navo-landen nu op alle mogelijke manieren Kiev gerust te stellen: niet alleen nu, tijdens de oorlog, maar ook in de verre toekomst is Oekraïne verzekerd van westerse steun.

Die gedachte moet deze top uitmonden in een ‘politieke verklaring’. Die dient als tussen-garantie voor de periode dat Oekraïne nog geen Navo-lid kan worden. Als lid kun je terugvallen op de garantie van artikel 5 van het Navo-verdrag: een aanval op één is een aanval op allen. Zolang het nog niet zo ver is, willen individuele lidstaten op eigen gezag veiligheidsgaranties aan Kiev geven.

Dat mogen vanuit de Navo geen ‘garanties’ heten, maar ‘verzekeringen’ of woorden van gelijke strekking. De bedoeling van die politieke verklaring is dat lidstaten daar hun eigen, bilaterale toezeggingen onder kunnen hangen. Voor Nederland zou dat de vorm kunnen krijgen van het toezeggen van blijvende luchtafweer (zoals de Patriot-systemen die al zijn geleverd) en F-16-gevechtsvliegtuigen. De levering daarvan is in het huidige conflict weliswaar nog steeds niet rond, maar dat is een kwestie van tijd. Zeker voor de langere (naoorlogse) termijn is die F-16-belofte reëel.

Kleine kanttekening bij die ‘politieke verklaring’ en die bilaterale ‘toezeggingen’ is wel dat ze geen stand zullen houden bij een (internationale) rechtbank. Nieuwe regeringen die aantreden in onder meer Nederland (dat nog dit jaar naar de stembus gaat) en vooral de Verenigde Staten (eind volgend jaar) zouden zomaar een andere uitleg kunnen geven aan dat soort goede voornemens.

Beeld ANP / EPA

DE KWESTIE OEKRAÏNE IN DE REST VAN DE AGENDA

De aanhoudende oorlog in Europa en de steun aan Oekraïne zullen veel aandacht opeisen op de tweedaagse Navo-top in Vilnius. Maar ook de meeste andere agendapunten hebben er raakvlakken mee.

Zweden en Turkije

Op diplomatiek niveau is er alles aan gedaan om de Zweedse toetreding tot de Navo rond te krijgen en plechtig te kunnen vieren in Vilnius. Maar Navo-lidstaat Turkije is nog niet overtuigd.

Samen met Finland deed Zweden kort na de Russische invasie in Oekraïne de lidmaatschapsaanvraag op de bus, met het idee samen toe te treden. Die opzet mislukte. Finland is sinds april het 31ste Navo-land, maar Zweden gaat wat Turkije betreft nog te nonchalant om met de aanhang van de Koerdische PKK-beweging. Ook het feit dat Stockholm zich beroept op ‘vrijheid van meningsuiting’ als extreem-rechtse demonstranten korans verbranden, gaat er bij Ankara niet in.

Maandagmiddag kwam president Recep Tayyip Erdogan, vlak voor vertrek naar Vilnius, opeens met een nog niet eerder opgeworpen voorwaarde. Hij riep de Europese Unie op om haast te maken met het Turkse lidmaatschap. “Als jullie de weg banen voor Turkije, zullen wij de weg banen voor Zweden, zoals we dat ook voor Finland hebben gedaan.” Die eis zal in diverse EU-landen tot verbazing leiden. Onder Erdogan is Turkije de laatste jaren eerder weggedreven van de EU dan ernaartoe gegroeid.

Overigens heeft ook Hongarije het Zweedse lidmaatschap nog steeds niet geratificeerd, maar dat wordt in Navo-kringen vooral gezien als een pesterij die meer met de EU dan met de Navo heeft te maken. Op onderwerpen als migratie en rechtsstaat staan Boedapest en Stockholm binnen de EU lijnrecht tegenover elkaar. Tegelijk geven Hongaarse diplomaten steeds het signaal af dat hun land zeker niet het laatste zal zijn met de ratificatie. Met andere woorden: Erdogan hoeft maar even te knikken en het Hongaarse parlement zorgt ervoor dat het de Turken te snel af is.

De 2-procents norm: wel vloer, geen plafond

Op de Navo-top van 2014 in Wales deden de Navo-landen die minder dan 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie spendeerden, een vrij vage belofte. Ze zouden ‘binnen een decennium’ hun best doen om naar die 2 procent toe ‘te bewegen’. Jarenlang gebeurde er weinig op dat vlak (ook in Nederland). Er was een Russische agressieoorlog voor nodig om de landen wakker te schudden.

Nog steeds voldoen niet meer dan zeven lidstaten aan de 2-procentsnorm, maar bijna overal stijgen de defensie-uitgaven opeens snel. Nederland gaat de norm volgend jaar halen. In Vilnius zullen alle landen instemmen met een veel strengere tekst over die 2 procent. Dat blijft niet zomaar een streefcijfer aan de verre horizon, maar wordt het absolute minimum. ‘Geen plafond, maar vloer’, luidt de nieuwe toverformule.

Het Navo-land dat het meest tegenstribbelde, was Canada. Dat is nu ook aan boord, al eisen de Canadezen wel dat er een discussie komt over de definitie van ‘defensie-uitgaven’. Die mag ruimer, wat hen betreft. Ook investeringen in de afweer tegen cyberaanvallen en beveiliging van cruciale infrastructuur (energie, bijvoorbeeld) zouden eronder moeten vallen.

Opschalen van de eigen verdediging

Redelijk onderbelicht in de aandacht voor ‘Vilnius’, maar niets minder dan een revolutie, is de nieuwe militaire strategie van de Navo waarmee de regeringsleiders zullen instemmen. Lange tijd legde het militaire bondgenootschap de nadruk op vredes- of trainingsmissies in onder meer Afghanistan, Irak en Mali. In Europa heerste immers vrede. “Dit is de eerste keer sinds de val van de Berlijnse Muur dat er een coherente set plannen ligt om ons eigen grondgebied te verdedigen”, zegt de Navo-diplomaat.

Vóór de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar stonden zo’n vierduizend militairen onder Navo-vlag gereed aan de oostflank – andere militairen onder strikt nationaal gezag niet meegerekend. Dat zijn er nu veertigduizend. Op de top van vorig jaar in Madrid hebben de landen afgesproken dat er uiteindelijk 100.000 militairen binnen tien dagen inzetbaar moeten zijn, en nog eens 200.000 binnen een maand.

Navo-oefeningen zijn groter, intenser en realistischer geworden. Het gebeurt allemaal onder de noemer ‘afschrikking’ in de richting van vooral Rusland. Tot voor kort zou het – militair gezien – een koud kunstje voor Rusland zijn geweest om een Navo-lidstaat binnen te vallen, een van de Baltische staten bijvoorbeeld. De militaire Navo-paraatheid die nu in aanbouw is, moet zo’n aanval ondenkbaar maken.

Duitsland verraste vorige maand met de aankondiging dat het een brigade van liefst vierduizend militairen permanent in Litouwen wil stationeren. Momenteel leidt Duitsland al de kleinere Navo-’battlegroup’ in Litouwen. Daaraan neemt ook Nederland deel, met driehonderd militairen.

Indo-Pacific

Net als vorig jaar in Madrid zijn nu ook de premiers van Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea te gast bij de Navo. Dat samenzijn is illustratief voor de gedeelde zorgen over China. Vanuit Amerikaanse optiek vormt China een veel grotere bedreiging voor de mondiale stabiliteit dan Rusland. De Europese Navo-lidstaten kijken daar anders tegenaan. Maar: “Europa moet ook helpen in de Indo-Pacific, als we willen dat de Verenigde Staten ons blijven helpen”, constateert de diplomaat.

Bijzonder gevoelig ligt het Navo-plan om een ‘verbindingsbureau’ te openen in de Japanse hoofdstad Tokio. Frankrijk is daar mordicus tegen. Dat land staat traditioneel kritisch tegenover Navo-ambities die verder reiken dan de kerntaken ter eigen verdediging. De vraag is of Parijs kan instemmen met een slotverklaring waarin slechts de ‘mogelijkheden worden onderzocht’ van zo’n kantoor in Tokio.

Navo-top 2025 in Nederland

Tot slot is het zo goed als zeker dat alle 31 lidstaten ermee instemmen dat Nederland in 2025 de Navo-top mag organiseren. Alleen een laat opkomende dwarse bui van bijvoorbeeld Erdogan of de Hongaarse premier Viktor Orbán zou nog roet in het eten kunnen gooien voor de Nederlandse kandidatuur.

Volgend jaar is de top in Washington, vanwege het 75-jarige bestaan van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

Lees ook:

En wéér slaat de Navo een nieuw pad in

Regeringsleiders en ministers van de dertig lidstaten, plus van een aantal gastlanden, waren vorig jaar juni in Madrid voor de Navo-top. De voorbeschouwing van toen.

Nederland wil Navo-top 2025 binnenhalen

Lange tijd durfde Nederland zijn nek niet uit te steken binnen de Navo na de ingrijpende bezuinigingen op defensie. Maar nu zijn er plannen om een top van het bondgenootschap te organiseren.