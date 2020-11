Zo kijkt Obama terug op zijn acht jaar in het Witte Huis

Barack Obama had gemeend wat hij zei in de toespraak die hem beroemd maakte, in 2004 op de Democratische conventie. Er was geen rood, Republikeins Amerika, geen blauw, Democratisch Amerika, er was alleen een Verenigde Staten van Amerika. Of zo zou het in ieder geval moeten zijn, en misschien kon hij daaraan bijdragen.

Maar toen hij op het punt stond zich officieel kandidaat te stellen voor het presidentschap vroeg zijn vrouw Michelle waarom hij daar nou de aangewezen man voor was. En hij had eigenlijk maar één doorslaggevend argument, vertelt hij in “Een beloofd land”, het eerste deel van zijn politieke memoires, dat dinsdag in het Engels en Nederlands verschijnt. “Ik weet dat op de dag dat ik mijn rechterhand opsteek en de eed afleg om president van de Verenigde Staten te worden, de wereld anders naar Amerika zal kijken. Ik weet dat kinderen uit het hele land - zwarte kinderen, latino kinderen, buitenbeentjes - ook anders naar zichzelf zullen kijken.”

Die droom is uitgekomen. Obama is te bescheiden om te vermelden dat onderzoekers een stijging zagen van de schoolresultaten van zwarte kinderen nadat ze les hadden gekregen over hun Afro-Amerikaanse president. Hij vertelt wel over een soortgelijk effect op een school die first lady Michelle Obama bezocht. Zij vond zijn antwoord ‘niet slecht’.

Dat de Amerikaanse president zwart was, drukte geen enorm stempel op zijn beleid. Maar er gaat geen hoofdstuk voorbij of hij vermeldt hoe het een stempel drukte op zijn presidentschap.

Flinke miskleun

In zijn eerste zomer als president werd hem gevraagd wat hij vond van de arrestatie van een prominente zwarte intellectueel, Harvard-hoogleraar Henry Louis Gates. Die had, terugkomend van een buitenlandse reis, moeite om zijn voordeur open te krijgen en iemand had de politie gebeld. Obama leek het duidelijk: “Ten eerste zou iedereen waarschijnlijk kwaad zijn geworden en ten tweede heeft de politie van Cambridge dom gehandeld.” En hij refereerde aan de bovengemiddelde kans voor zwarten en latino’s in de VS om te worden gearresteerd.

Zijn reactie bleek een enorme fout. De politiebonden eisten excuses, de media kregen er geen genoeg van. Om de schade te beperken belegde Obama met Gates en de agent, James Crowley, een verzoeningsgesprek dat als ‘de biertop’ de geschiedenis in ging. Maar volgens zijn peilingsdeskundige kostte het hem veel steun onder witte Amerikanen, en die zou hij nooit meer helemaal terugwinnen.

In zijn boek doet Obama gedetailleerd verslag van de belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn presidentschap: het opkrikken van de ingestorte economie die hij erfde, het op het nippertje door het Congres krijgen van een nieuw zorgstelsel, en zijn worsteling over de vraag of er nog meer militairen naar Afghanistan moeten.

Verstoring van de natuurlijke orde

Tot zijn teleurstelling heeft hij de grootste moeite om bij de Republikeinen in het Congres steun voor zijn voorstellen te krijgen, ook al doet hij nog zoveel concessies. “Steeds vaker merkte ik dat de sfeer, die we voor het eerst hadden opgemerkt in de laatste periode van de campagnebijeenkomsten van Sarah Palin en die zich had gemanifesteerd in de Tea Party-zomer, via de marges was doorgedrongen tot in de kern van de Republikeinse partij: een emotionele, bijna instinctieve reactie op mijn presidentschap. (...) een gevoel dat de natuurlijke orde was verstoord.”

Aan het einde van het boek komen zijn werk en zijn afkomst ook weer samen. Terwijl in de publiciteit zakenman Donald Trump twijfels blijft zaaien over Obama’s geboorteland - Amerika of misschien wel Kenia - overweegt die een commando-actie naar een plaats in Pakistan waar Osama bin Laden zich vermoedelijk bevindt. Dan blijkt op welke grenzen zijn macht stuit. Bin Laden sterft, maar Obama moet zijn complete geboortebewijs openbaar maken. Als president kon hij terroristen laten doden, maar stond hij machteloos tegen complotverspreiders als Donald Trump.

