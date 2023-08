Zo gaat AfD op zoek naar de (rechtse) macht: minder Brussel en VS, meer China en Rusland

Wie de AfD dichter bij de macht weet te krijgen wordt door partijleden als een held vereerd. Op hun partijcongres afgelopen weekend stonden leden in de rij om Robert Sesselmann te ontmoeten, die twee maanden geleden in het Oost-Duitse Sonneberg de eerste AfD-districtsbestuurder werd. Sommigen kregen van hem zelfs een gesigneerde verkiezingsposter. Sesselmann is een symbool geworden voor partijleden. Nu de partij sterker dan ooit in de peilingen staat zijn zij volgens het partijmotto ‘Klaar voor meer’.

“We willen van heel Duitsland één groot Sonneberg maken”, zei AfD-politicus Maximilian Krah tijdens zijn speech op het congres. Ook hij moet de AfD naar het centrum van de macht trekken. De 45-jarige advocaat uit Dresden werd tijdens het congres gekozen als lijsttrekker van de AfD voor de Europese verkiezingen in juni volgend jaar. De partij kwam afgelopen weekend samen om de lijst samen te stellen en te stemmen over een strategie voor de partij in Europa. Ook komend weekend komen de partijleden samen.

Andere rol voor Europa

Sinds de meer gematigde AfD-voorzitter Jörg Meuthen vorig jaar de partij verliet, hebben voorzitters Alice Weidel en Tino Chrupalla de partij op een duidelijk rechtser pad gestuurd. Ook de ideeën over Europa krijgen een nieuwe richting. De AfD werd ooit opgericht als een partij die de eurozone wilde opheffen en terug wilde naar de oude munt, de Duitse Mark. Maar de nieuwe leiding wil een bepaalde mate van samenwerking in de Europese Unie en legt vooral de focus op een andere rol van Europa in de wereld.

Zo voorkwamen Weidel en Chrupalla tijdens het partijcongres dat een ‘dexit’, een vertrek van Duitsland uit Europa, opgenomen wordt in het Europese verkiezingsprogramma. Op hun aandringen zal de AfD zich bij de Europese ‘Identiteit en Democratie’ (ID) partij voegen, waar ook Marine le Pen’s Rassemblement national en Geert Wilders’ PVV bij horen. Critici binnen de AfD noemen die stap “onderwerping aan de EU”. Maar de partijtop wil hun macht vergroten door gelijkgestemden in Europa te vinden en krijgen via de ID-partij subsidie van de Europese Unie.

Het gedachtegoed van de op het congres gekozen Maximilian Krah sluit aan bij de ideeën van de partijtop. Ook Krah is tegen een dexit en een terugkeer naar de D-Mark, maar hij wil net als de andere partijen in de ID de invloed van Brussel op de lidstaten reduceren. “Het Europa van de toekomst moet een Europa van vaderlanden zijn en niet een Europa van bureaucraten”, zei Krah tijdens het AfD-congres. Hij wil wel samenwerking bij het bewaken van de Europese grenzen.

Sancties opheffen

Krah staat voor een Rusland-vriendelijke koers, die ook Chrupalla en de invloedrijke rechtsextremist Björn Höcke in de partij promoten. Het Westen moet volgens hen geen wapens meer naar Oekraïne sturen en sancties opheffen. Ze willen meer samenwerking met landen als China en Brazilië, tegelijkertijd moet Europa niet meer op de Verenigde Staten leunen: “Anders blijft Europa slechts een aanhangsel van het Westen”, zei voorzitter Chrupalla tijdens het congres.

Hoewel Krah vanaf zijn zestiende bij de christendemocraten (CDU) hoorde, stapte hij in 2016 over naar de AfD. Binnen de CDU was hij in opspraak gekomen vanwege zijn islamofobische en xenofobische uitspraken. In 2019 kwam hij voor de AfD in het Europees parlement terecht, maar Krah is al maanden geschorst omdat hij verdacht wordt van het manipuleren van een pr-contract voor een Berlijns pr-bureau.

Niet alleen met zijn manifest ‘Politiek van Rechts’ probeert hij een autoriteit binnen radicaal-rechts te worden. Ook op TikTok klaagt hij in korte filmpjes over de regenboogvlag, linkse leraren, migratie en de VS. Daar ontpopt hij zich ook als datingcoach. “Een op de drie jonge mannen heeft nog nooit een vriendin gehad”, vertelt de katholieke Krah, die acht kinderen bij drie vrouwen heeft. Zijn advies? Heb zelfvertrouwen, kijk geen porno en stem niet op de Groenen, want zo beweert hij: “Echte mannen zijn rechts.”

