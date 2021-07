Zin in een explosieve vakantie? Probeer Nagorno-Karabach

Vergeet een safari door de Afrikaanse wildernis of een beklimming van de Matterhorn. Wie tijdens een vakantie op zoek is naar spanning, kan nu terecht in Armenië. Of beter gezegd: in Nagorno-Karabach. Het toerisme-agentschap van de zelfverklaarde republiek op de Kaukasus biedt sinds kort gesubsidieerde dagtrips naar de Armeense enclave aan. Voor slechts 500 Armeense dram – 87 eurocent – leidt de tour belangstellenden onder meer langs musea en kloosters.

Met het initiatief hopen de autoriteiten van Nagorno-Karabach het internationale toerisme in de regio aan te slingeren. Door corona en de korte oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan in en rond de enclave afgelopen najaar, liepen de toerismecijfers in de regio met ruim 95 procent terug.

Een bezoek is wel alleen voor de echte durfal. Want de enige toegangsweg naar de enclave loopt pal langs de frontlinie waar nog altijd soldaten van beide kanten patrouilleren. Bovendien ligt het gebied nog altijd vol met landmijnen.

