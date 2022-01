Zijn lot hangt aan een zijden draadje na partygate, maar bij zijn fans blijft BoJo onverminderd populair

De media willen de Britse premier weg hebben. Daar is Peter Henson van overtuigd. Hij stemt van oudsher op Johnsons Conservatieve Partij.

“Of het een bewust plan is om de regering te destabiliseren, weet ik niet”, zegt hij. “Maar het is gevaarlijk voor onze democratie. Want als ze erin slagen, zullen de media dit bij een volgende premier vast opnieuw proberen.”

De 55-jarige inwoner van Hertford, een plaatsje even boven Londen, weet niet hoe hij alle recente mediaophef over de vermeende lockdownfeestjes van Johnson anders moet verklaren.

Toen Engeland grotendeels op slot zat, zouden de premier en zijn medewerkers desondanks borrels en feestjes voor zichzelf hebben georganiseerd, in de premierswoning Downing Street 10. Topambtenaar Sue Gray doet momenteel onderzoek naar de beschuldigingen, die via de media aan het licht kwamen.

Alles wordt met veel sensatiezucht gebracht, legt Henson uit. Elke dag staat er wéér een vette kop over Johnson op de voorpagina. Dat heeft effect op de publieke opinie, nog voordat iemand de resultaten van Gray’s onderzoek kent.

Haar rapport wordt, met enige vertraging, deze week verwacht. “Alle mediaberichten nu zijn slechts aannames”, zegt Henson. “Het is hysterie, een lastercampagne.”

Strafrechterlijk onderzoek naar de feestjes

Rezu Chowdhury (43) uit Maidstone, ten zuidoosten van Londen, vermoedt dat het een soort wraak is voor de Brexit die Johnson hielp bewerkstelligen. Chowdhury is beheerder van de Facebookpagina ‘Boris Johnson Supporters Group’.

“De ophef volgt uit een wens van sommigen om Groot-Brittannië weer dichter bij de Europese Unie te krijgen”, zegt hij. “In combinatie met de onstilbare honger van de media en politieke oppositie naar clickbait. Alles wordt opgeblazen om maar lezers te trekken.”

Als voorbeeld geeft hij de laatste scoop, die dinsdag op de voorpagina’s in het Verenigd Koninkrijk prijkte: Johnson zou in 2020 een verjaardagsfeest hebben gegeven in Downing Street 10 voor dertig mensen, terwijl de Engelsen op dat moment niet voor sociale redenen bij elkaar binnen mochten zijn.

De politie kondigde aan zelfs strafrechtelijk onderzoek te gaan doen. Chowdhury zucht. “Waar het in werkelijkheid om lijkt te gaan: een paar medewerkers die een taart hebben besteld en die aan de premier hebben gegeven tijdens een werkvergadering die al gepland stond.”

Waardering voor covidbeleid

Ook Henson is boos over het politieonderzoek. “De politie zegt dat te beginnen vanwege de grote maatschappelijke zorg. Maar waar heeft zij het dan over? Ze refereert vooral aan de mediahysterie.” En zo gaat het zagen aan Johnsons stoelpoten volgens hem dus steeds een stapje verder.

Terwijl de premier het in zijn ogen juist zo goed doet. Johnson kreeg er immers een Brexitdeal doorheen. Zelf stemde Henson om in de EU te blijven, maar hij heeft respect voor hoe Johnson de lastige klus klaart. En ook diens covidbeleid is, na de aanvankelijke chaos en paniek, volgens Henson succesvol gebleken.

Het VK was een van de eerste landen die een vaccinatiecampagne uitrolden. En Johnsons terughoudendheid in het afkondigen van strenge coronalockdowns, zeker tijdens de recente omikrongolf, kan eveneens op zijn waardering rekenen. Dat heeft extra economische schade voorkomen. Allemaal redenen voor hem om zich onlangs ook als enthousiast lid aan te melden bij Chowdhury’s ‘Boris Johnson Supporters Group’.

Niet alleen voor de witte kiezer

Anders dan menigeen denkt, is de steun voor Johnson onder conservatieve kiezers dan ook nog best aanzienlijk. In een peiling half januari van onderzoeksbureau YouGov gaf 46 procent van de kiezers die in 2019 op Johnson stemden aan dat ze tevreden zijn over de premier.

Dat is een lager percentage dan een jaar eerder, maar nog steeds bijna de helft. Bovendien is Johnson volgens YouGov, na minister van financiën Rishi Sunak, nog altijd de populairste politicus van de Conservatieve Partij.

“Vergeet ook niet dat Johnson een kabinet heeft samengesteld met erg veel politici uit etnische minderheidsgroepen”, benadrukt Chowdhury, die zelf roots in Bangladesh heeft. Daarmee heeft de premier volgens hem laten zien dat de Conservatieve Partij er onder zijn leiding niet alleen voor witte kiezers is. “Dat maakt hem ook binnen de Aziatische gemeenschap bijvoorbeeld relatief populair.”

Niet voor niets groeide het aantal leden van praktisch elk online pro-Johnson platform de laatste weken keihard. Chowdhury zegt dat hij en zijn medebeheerders intussen zelfs vergaderingen met elkaar moeten inplannen, omdat ze anders alle nieuwe toestroom niet goed kunnen verwerken.

Henson denkt dan ook dat, zolang het rapport van Gray niet extreem belastend is voor Johnson, de premier de huidige crisis politiek wel overleeft. Want de Conservatieve fractie in parlement is met 359 leden groot. Om een stemming over Johnsons leiderschap af te dwingen, moeten 54 partijleden daartoe officieel oproepen.

Dat zou nog wel kunnen lukken. Maar de kans dat 180 van hen vervolgens ook voor zijn vertrek stemmen is kleiner. En de huidige regels stellen dat zo’n stemming slechts één keer per jaar mag plaatsvinden. Overleeft Johnson die, dan lijkt hij dus voorlopig veilig.

