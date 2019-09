Zijn impeachment komt dichterbij, maar Trump is nog lang niet weg

Het Amerikaanse Congres onderzoekt de procedure om president Trump af te zetten. Vier vragen en antwoorden over de kansen en over de risico’s die de Democraten hiermee nemen.

Wat willen de Democraten?

De Democratische Partij en haar aanhangers willen president Donald Trump zo spoedig mogelijk weg krijgen uit het Witte Huis. Dat willen ze al vanaf het moment dat hij aantrad, al was het maar omdat hun kandidaat Hillary Clinton meer stemmen behaalde bij de presidentsverkiezing in 2016. Die stemmen kreeg ze niet zodanig verdeeld over het land dat ze verkozen werd.

Sindsdien heeft Trump op allerlei momenten zo gehandeld dat hij volgens veel Democraten afgezet moet worden. Het gaat onder meer om vermenging van politieke en zakelijke belangen, via zijn hotels en golfresorts, en vooral om de steun die zijn campagne kreeg uit Rusland. Nu is daar mogelijke druk op Oekraïne bijgekomen, om zijn politieke tegenstander – en de waarschijnlijke Democratische kandidaat bij de volgende verkiezing – Joe Biden te beschadigen.

Hoe gaan ze dat aanpakken?

Zes commissies in het Congres zijn al enige tijd bezig met onderzoeken naar Trump. Die kunnen in theorie leiden tot ‘impeachment’ van de president, en daarna tot zijn afzetting.

Maar die commissies schieten tot nu toe niet veel op. Door politieke verdeeldheid maar ook doordat medewerkers van het Witte Huis niet verplicht zijn om te komen getuigen. Met het instellen van een onderzoek naar de afzetting van de president krijgen deze commissies meer bevoegdheden. Rechters zullen getuigen dan eerder verplichten hun verhaal te doen.

Wat hebben ze in handen?

Trump heeft zich volgens veel deskundigen al vaak gedragen op een manier die volgens veel deskundigen ongehoord is voor een president. Maar een smoking gun, hard bewijs van zijn ongeschiktheid, is er niet. Het rapport naar de Russische bemoeienis met de verkiezing van 2016, van speciaal aanklager Robert Mueller, kwam dicht in de buurt maar biedt ook geen juridisch harde conclusie.

De smoking gun hopen de Democraten wel te vinden in het telefoongesprek dat Trump in juli voerde met de nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski. Volgens een anonieme klokkenluider zette Trump in dat gesprek Zelenski herhaaldelijk onder druk om een corruptie-onderzoek in te stellen naar een gasbedrijf waar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, een hoge functie had.

Trump zou gedreigd hebben eerder aan Oekraïne toegezegde steun anders niet uit te betalen. De president heeft dinsdag gezegd een verslag van het gesprek openbaar te maken.

Hoeveel kans maken ze?

Als het gesprek zo is gegaan als verschillende media melden op basis van de klokkenluider, is dat inderdaad een smoking gun. Of het juridisch strafbaar is of niet, een president kan zijn partijdige politieke belangen niet op deze manier vermengen met de betrekkingen met een bevriend land. Dat zullen ook de Republikeinen, die hun president willen verdedigen, dan moeten toegeven. De Democraten nemen natuurlijk wel een risico, als straks blijkt dat de bedreigingen van Trump toch niet zo direct waren.

Belangrijker is dat het uitgesloten lijkt dat het Congres, ook al komt het tot impeachment, besluit tot afzetting van de president. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een meerderheid, maar in de Senaat hebben de Republikeinen de overhand. Die kans dat daar met de vereiste tweederde meerderheid voor afzetting wordt gestemd, lijkt miniem.

Trump kan ondertussen bij zijn achterban goede sier maken met het onderzoek, door zich op te stellen als slachtoffer: de deep state, de gevestigde belangen in Washington, heeft het op hem voorzien en als de gewone Amerikaan nog iets te zeggen wil hebben in zijn land moet die volgend jaar op Trump stemmen, zal hij redeneren. Aan de andere kant zal de Democratische kandidaat, Biden of een ander, Trump om de oren slaan met de bevindingen uit het onderzoek.

Lees ook:

‘Trump zette Oekraïne onder druk om corruptie rivaal Joe Biden te onderzoeken’

De Amerikaanse president zou het staatshoofd van een ander land hebben geprest hem te helpen bij zijn herverkiezing, door de reputatie aan te tasten van Trumps meest geduchte tegenstander.

Het rapport van Mueller is vernietigend, maar Trump komt er mee weg

Speciaal aanklager Robert Mueller omzeilt in zijn rapport de vraag of Donald Trump strafbaar is.