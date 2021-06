Zijn dit de laatste uren van Netanyahu als premier?

Met nog iets meer dan vierentwintig uur op de klok lijkt het er echt op dat het de Israëlische oppositie gaat lukken om een eind te maken aan het onafgebroken twaalfjarige premierschap van Benjamin Netanyahu. Zondagmiddag zal de Knesset, het Israëlische parlement, stemmen over de voorgestelde coalitie onder leiding van oppositieleider Yair Lapid en Naftali Bennett van het rechtse Yamina. En zoals het er nu naar uitziet, gaan ze die stemming winnen.

Onder druk op de sjabbat

Tien dagen geleden kondigde oppositieleider Lapid aan dat het hem gelukt was een coalitie te smeden; een samenstelling van acht partijen die bij elkaar precies een meerderheid van 61 zetels halen, in een parlement dat bestaat uit 120 zetels. Zo’n kleine meerderheid leek vragen om problemen. Netanyahu hoefde maar één van de leden van de coalitie over te halen om over te lopen naar zijn kant om ervoor te zorgen dat de nieuwe regering morgen niet genoeg stemmen haalt. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt, en het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat dit zal gebeuren.

Een van de gevaarlijkste momenten voor de coalitie was de sjabbat. De angst bestond dat de religieuze coalitieleden – zoals Nir Orbach van het rechtse Yamina – tijdens het bezoek aan de synagoge onder stevige druk gezet zouden worden door leden van de rechts-religieuze partijen, die ferm aan de kant van Netanyahu staan. Hier zouden ze een laatste kans hebben om twijfelende coalitieleden in het nauw te drijven en hen over te halen om een coalitie met én een linkse partij én een islamistische partij te laten varen, en een rechtse coalitie onder Netanyahu nog een kans te geven.

Extra beveiliging

Maar zulke pogingen hebben Netanyahu tot nu toe niks opgeleverd. En Orbach, die lange tijd gezien werd als de zwakste schakel die de coalitie op het laatste moment nog zou kunnen laten vallen, liet deze week duidelijk weten zondag mee te stemmen met de rest van zijn partij. Het kwam hem op stevige kritiek te staan van Netanyahu’s aanhangers, die Orbachs besluit – en dat van zijn partijleider Naftali Bennett – om een regering zonder Netanyahu te steunen zien als het hoogste verraad.

Al dagen wordt er door diezelfde aanhangers geprotesteerd voor het huis van Bennett, die als er wordt ingestemd met de nieuwe regering de nieuwe premier zal worden. In een zeldzame stap wordt Bennett sinds hij tien dagen geleden officieel toezegde met de coalitie van Lapid in zee te gaan, beveiligd door Shin Bet, de binnenlandse veiligheidsdienst. Normaliter wordt dit soort beveiliging pas toegezegd wanneer iemand premier is.

Al dagen protesteert een woedende menigte voor het huis van Naftali Bennett. De binnenlandse veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de veiligheid van de aankomend premier. Beeld Getty Images

Nadav Argaman, het hoofd van Shin Bet, waarschuwt dat er met name op sociale media een sterke toename is van gewelddadige berichten afkomstig van aanhangers van Netanyahu. Veel van hen voelen zich aangespoord door de opruiende uitspraken van Netanyahu zelf – zo noemde hij de deelname van Bennett aan de coalitie “de grootste fraude van de eeuw”. Argaman zegt te vrezen voor geweld als de regering zondag wordt goedgekeurd. Sommige Israëliërs zeggen te vrezen voor taferelen zoals in de Verenigde Staten, waar op 6 januari het Capitool bestormd werd door een woedende menigte, nadat Trump had opgeroepen te demonstreren tegen de ‘gestolen’ verkiezingen.

Het is dus een spannend laatste etmaal. En tot het moment dat de 61ste stem is uitgebracht voor de regering Lapid-Bennett zal iedereen zijn adem inhouden. Want iedereen weet dat Netanyahu tot op het laatste moment alles op alles zal zetten om zijn premierschap te behouden, en niemand onderschat zijn vermogen om nog een laatste politieke handigheid uit zijn hoed te toveren.

