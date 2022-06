Zij zijn niet geshockeerd, maar extatisch met het einde van Roe v. Wade: ‘Dit is pas het begin’

Ze had het vliegtuig vanuit South Carolina gepakt, om er vrijdag bij te kunnen zijn. De 20-jarige Macy Petty stond samen met een groepje vrienden en andere anti-abortusactivisten voor het hooggerechtshof in Washington D.C. om te vieren dat Roe v. Wade – de historische uitspraak uit 1973 die het grondwettelijk recht op abortus vastlegde – geschiedenis was.

“Ik heb gebeden dat de rechters van het hooggerechtshof het juiste zouden doen”, vertelt ze aan de BBC. Petty is een van de jongeren die, in tegenstelling tot veel van hun leeftijdsgenoten, niet geshockeerd zijn door de uitspraak van de rechters, maar extatisch.

Focus op jongeren

In de Verenigde Staten leeft het anti-abortusactivisme onder jongeren erg sterk in bepaalde kringen, met name de kerkelijke. Er is een groot aantal anti-abortusorganisaties dat zich op de jongeren richt, waaronder ook Students for Life of America, een groep met 1200 lokale afdelingen in het land.

Anti-abortusactivisten bidden in Californië, nog voorafgaand aan de uitspraak van het hooggerechtshof. Beeld AP

Vrijdag waren ze goed vertegenwoordigd buiten het hooggerechtshof, uitgerust met speciale hoodies (“Ik ben de post-Roe-generatie”) en protestborden (“De toekomst is anti-abortus”) in afwachting van de uitspraak, die uiteindelijk met hard en lang gejuich werd ontvangen. Een fles champagne werd leeggespoten over de menigte.

In de rest van het land gingen lokale afdelingen ook in feeststemming de straat op. Het laat zien hoe erg het onderwerp onder jongeren leeft, vertelt Anna Johnson – de voorzitter van Students for Life aan de Virginia Tech University – aan de lokale zender WTVR. “De pro-life generatie is niet aan het uitsterven”, vertelt ze stralend. “De pro-life-generatie is jong, divers en vol met energie.”

Niet dat de oudere generatie van anti-abortusactivisten afwezig was; ook zij vierden feest. Een van hen was Randall Terry, een bekende militante activist die in 2009 na de moord op de arts George Tiller – die werkzaam was in een abortuskliniek – voor ophef zorgde nadat hij Tiller omschreef als een ‘massamoordenaar’ die enkel “oogstte wat hij had gezaaid”.

‘Het is net als de invasie van Normandië’

Voor de camera’s vertelt hij vrijdag emotioneel dat hij te lang op dit moment heeft moeten wachten, om vervolgens een klein dansje te doen. “We dansen op het graf van Roe v. Wade”, schreeuwt hij. “Ik heb mijn hele volwassen leven – vier decennia – hiervoor geknokt, voor deze dag. Het is net als de invasie van Normandië. We zullen optrekken naar Berlijn, en we zullen het in alle vijftig staten een misdaad maken om baby’s te vermoorden, van de conceptie tot de geboorte. Dat is de missie.”

Dat het terugdraaien van Roe v. Wade een mijlpaal is, maar niet het einde van de strijd, leeft ook bij de jongeren. Op de gelikte website van Students for Life kan iedereen zich verdiepen in het ‘Post-Roe-actieplan’ van de organisatie, dat abortus in alle Amerikaanse staten moet inperken, nu het schrappen van Roe v. Wade hier de weg voor heeft vrijgemaakt.

Zo kan het onder druk zetten van lokale wetgevers om anti-abortuswetgeving aan te nemen effectief zijn, stelt het document voor. Ook organiseren de jongeren zich om langs de deuren te gaan, om steun te verwerven voor zulke wetgeving. Volgens Kristan Hawkins, voorzitter van de organisatie, is het wegstrepen van Roe v. Wade pas het begin, zo schrijft ze in haar blog. “Nu is het tijd om aan het werk te gaan.”

