Ziekenhuizen in Tigray hebben aan alles tekort

Ziekenhuizen in de Tigrayese hoofdstad Mekele zijn overvol met oorlogsgewonden, waardoor andere medische diensten zoals nierdialysen tijdelijk zijn opgeschort. Dit meldt het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in een zeldzaam bericht uit de hoofdstad van het noordelijke Tigray.

In de deelstaat braken op 4 november gevechten uit tussen troepen van de federale regering en het Tigrayese volksbevrijdingsfront (TPLF). Sindsdien is de toegang tot de regio streng gecontroleerd.

Na een bezoek aan het Ayder ziekenhuis in Mekele, een stad van een half miljoen inwoners, meldde Maria Soledad, hoofd van het internationale Rode Kruis (ICRC) in Ethiopië: “Het ziekenhuis heeft gevaarlijk weinig hechtmateriaal, antibiotica, antistollingsmiddelen, pijnstillers en zelfs handschoenen.” Er is volgens haar ook een groot gebrek aan voedsel en lijkzakken.

Beide zijden in de strijd geloven dat er honderden doden en duizenden gewonden zijn gevallen. Diplomaten in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba vrezen dat het aantal veel hoger ligt.

Medisch opleidingsinstituut

Het Ayder hospitaal is een van de modernste in Ethiopië en het op een na grootste met zo’n 400 bedden. Het doet ook dienst als medisch opleidingsinstituut. Ongeveer 80 procent van de huidige patiënten lijdt aan traumaletsel als gevolg van de oorlog. “De toestroom van gewonden komt eindelijk op gang, meer dan drie weken nadat onze toeleveringsketens naar Mekele werden verbroken”, aldus Soledad.

Zij had de kans Mekele te bezoeken nadat premier Abiy Ahmed zondag verklaarde dat de stad onder controle gekomen was van zijn troepen en daarmee de overwinning in de oorlog was behaald. De voortvluchtige leider van de TPLF, Debretsion Gebremichael, meldt daarentegen dat zijn strijders nog steeds vechten op verschillende plaatsen in Tigray tegen eenheden van het federale leger. In sms-berichten aan de persagentschappen AP en Reuters schreef hij: “Ik ben in de buurt van Mekele en vecht tegen de indringers”.

Verklaringen van beide kanten in het conflict zijn moeilijk te verifiëren, nu de telefoon- en internetverbindingen met Tigray grotendeels zijn afgesneden en onafhankelijke media niet wordt toegelaten.

Openen van een ‘humanitaire corridor’

Het ICRC is in gesprek met de federale overheid over hoe medische benodigdheden naar Tigray kunnen worden vervoerd, meldt het kantoor van de organisatie in het buurland Kenia. “We hebben genoeg medische voorraden in ons magazijn in Addis Abeba en hier in Nairobi. Het is alleen een kwestie van transportmogelijkheden”, zei Crystal Wells van het ICRC aan de telefoon.

Ook de Verenigde Naties bespreken met de federale regering toegangsmogelijkheden om in ieder geval te onderzoeken hoe groot de noden en behoeften van de mensen in Tigray zijn. De regering in Addis Abeba heeft een “humanitaire corridor” beloofd waar het zelf toezicht op zal houden. De VN heeft echter benadrukt dat neutraliteit uiterst belangrijk is.

Volgens ruwe schattingen zijn een miljoen mensen ontheemd geraakt. Onder hen bevinden zich bijna 100.000 vluchtelingen uit Eritrea die leefden in kampen nadat ze het onderdrukkende bewind in hun land waren ontvlucht. Meer dan 40.000 andere inwoners van Tigray zijn naar buurland Soedan gevlucht. Ook daar zijn medische en andere tekorten. De medische hulporganisaties Artsen zonder Grenzen meldt dat onder de vluchtelingen zich ook dokters bevinden die worden ingezet om zieken te behandelen.

