Zevenduizend apotheken, maar geen hydroxychloroquine, door Trump

Wat valt een nieuwkomer op in Moskou? Veel peperdure auto’s, zeker. Vrouwen die op verrassend hoge hakken behoedzaam over het ongelijke trottoir manoeuvreren. Veel politie. En: apotheken. Want waar je ook bent in de stad, tien tegen een dat je ergens ‘apteka’ op een gevel ziet staan. Dat is ook geen wonder, want bijna geen stad ter wereld evenaart de apotheekdichtheid van Moskou. In totaal zijn het er bijna zevenduizend.

Bij mij in de straat zijn er vijf, met verschillende openingstijden. De een sluit om tien uur ’s avonds, een ander gaat door tot elf uur, en er is één apotheek die voor alle eventualiteiten dag en nacht bemenst is, afgezien dan van een enkel kwartiertje tussendoor. Dan hangt er een briefje op de deur met ‘technische pauze’.

Naast de kruidentuin

Er zijn moderne apotheekketens, kiosken en ‘apotheekpunten’, maar ook de vaak ouderwets-degelijk ogende ‘productie-apotheken’, waar kundige apothekers met vijzel en stamper nog eigenhandig geneesmiddelen samenstellen. Hun aantal neemt af; de dichtstbijzijnde is een half­uur gaans, niet ver trouwens van de ‘apothekerstuin’, die tsaar Peter de Grote in de achttiende eeuw liet aanleggen voor de teelt van geneeskrachtige kruiden.

De Moskouse ‘apteka’ houdt het midden tussen een Nederlandse apotheek en een drogisterij. Behalve medicijnen kun je er terecht voor hoestdrankjes en voedingssupplementen, allerhande hygiënische producten, bloeddrukmeters en andere medische apparatuur voor huiselijk gebruik.

De coronacrisis heeft de apotheken geen windeieren gelegd. Landelijk steeg de omzet het afgelopen jaar met 7-10 procent. Al vanaf het voorjaar was er een run op medicijnen die mogelijk zouden helpen besmetting met corona te voorkomen, of de symptomen te onderdrukken.

Als reumapatiënt slikte ik op doktersadvies de ontstekingsremmer hydroxychloroquine. Tot afgelopen zomer, toen het preparaat vrijwel van de ene op de andere dag geheel van de schappen verdween, nadat de Amerikaanse president Trump het met zoveel verve had geprezen als probaat middel tegen corona. “Uitverkocht”, zei de verkoopster in mijn buurtapotheek vanachter haar mondkapje nog voor ik mijn zin kon afmaken. “En nee, het komt voorlopig ook niet, het magazijn heeft niets meer. Probeert u het eens in het ziekenhuis.”

Over of onder de toonbank

Dat die tabletten als warme broodjes over de toonbank gaan is op zichzelf al opmerkelijk, want het medicijn mag alleen op doktersvoorschrift worden verstrekt. In de praktijk wordt daar flink de hand mee gelicht, iets wat de overgrote meerderheid van de consumenten blijkens een peiling alleen maar toejuicht. Hoe het zij, in de eerste weken en maanden na de hype was hydroxychloroquine nauwelijks nog in de apotheek te vinden. Wel soms op Avito, het Russische equivalent van Marktplaats, voor een veelvoud van de oorspronkelijke prijs en van dubieuze herkomst. Dan maar liever zonder.

Waarom Moskou zoveel apotheken heeft? Omdat medicijnen altijd goed verkopen, is een veelgehoorde verklaring. Het is zeker ook een gevolg van versoepeling van de wetgeving uit de Sovjettijd, toen de spreiding van apotheken aan strikte regels was gebonden. De regering overweegt die weer in te voeren, omdat er volgens de minister van gezondheidszorg inmiddels ‘te veel apotheken’ zijn. Dat belemmert de controle op de kwaliteit van zowel het personeel als de verkochte geneesmiddelen, en hoe die worden bewaard. De overheid adviseert vooralsnog medicijnen maar liever van de grotere ketens te betrekken, waar de kwaliteit beter kan worden gegarandeerd, en online-aankopen te vermijden.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.