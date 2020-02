‘Zetelroof? Baudet heeft Forum voor Democratie geroofd’

Dorien Rookmaker (Groep Otten, ofwel ‘GO – Realisme & Daadkracht’ zoals de partij zich liever noemt) maakte de afgelopen week haar debuut als Europarlementariër. Tegenover Trouw reageert ze, samen met partijleider Henk Otten, voor het eerst op de ‘zetelroof’-beschuldigingen van haar vorige partij, Forum voor Democratie.

“Je struikelt hier over de verhuisboxen”, zegt Henk Otten. Nog ietwat onwennig begeeft het GO-drietal (behalve partijleider en Eerste Kamerlid Otten zijn dat de kersverse Europarlementariër Dorien Rookmaker en Ottens collega-senator tevens perswoordvoerder Jeroen de Vries) zich door het ondoorgrondelijke gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg.

Die verhuisdozen zijn de gehate symbolen van het maandelijkse heen-en-weer-gereis van het parlement. Nu maakt ook GO (Groep Otten, de partij die vorig jaar ontstond na de breuk met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet) tegen wil en dank deel uit van dat circus.

Rookmaker (55) is een van de drie nieuwe Nederlandse Europarlementariërs sinds brexit op 1 februari een feit werd. Ze stond bij de Europese verkiezingen van vorig jaar op plek 4 van de FvD-kieslijst en mag op grond daarvan de extra Forum-zetel opeisen, ook al keerde ze die partij na die verkiezingen de rug toe.

Vanuit Forum-kringen wordt u beschuldigd van zetelroof.

Rookmaker: “Daar is helemaal geen sprake van. Ik heb meer voorkeursstemmen gehaald dan Rob Rooken (een van de drie zittende FvD-Europarlementariërs, red.).”

Otten: “Forum is juist geroofd door een paar radicale ideologische figuren die deze partij erg naar rechts hebben getrokken.”

Rookmaker: “Baudet heeft me destijds zelf gevraagd om op de Europese kieslijst te staan. Ik ben niet veranderd, hoor, sindsdien. Hij is zelf naar rechts opgeschoven.”

U zegt eigenlijk: ik ben het échte Forum.

Rookmaker: “Wij zijn rechtdoor gegaan waar Forum scherp rechtsaf is geslagen. Voorbeeld: wij zijn niet voor een nexit. Dat was Forum in de verkiezingscampagne ook niet (in het FvD-verkiezingsprogramma stond wel een pleidooi voor een referendum over het EU-lidmaatschap, red.). Wij onderkennen het belang van de plek van Nederland binnen de EU. Dus het is niet de bedoeling om hier binnen te komen en te zeggen dat we er meteen weer uit willen, iets wat Forum wel gedaan heeft.”

Otten: “Wij hebben er alles aan gedaan om Baudet uit de nexit-perikelen te houden. Op verzoek van Europarlementariër Rob Roos is nexit zelfs verdwenen uit het Forum-partijprogramma op de website. Nu zit hij zelf filmpjes te verspreiden met ‘we willen nexit’.”

Rookmaker: “We willen een assertievere koers binnen de EU. Neem dat verhuiscircus, dat is een miljoenenrompslomp. Als je dan de Europese Commissie hoort pleiten dat de begroting omhoog moet, dan zegt GO: ga eerst maar eens alle geldverslindende onzin eruit slopen voordat je om meer centen vraagt.”

Eerste gegadigde voor de extra Forum-zetel was Thierry Baudet (dankzij de 165.000 voorkeursstemmen die hij als lijstduwer kreeg). U bent in feite zijn plaatsvervanger, heeft u nog contact met hem?

Rookmaker: “Nee, helemaal niet. Alles wat ik van hem meekrijg, zie ik op Twitter en televisie. De echte aanleiding om op te stappen was die boreale speech (Baudets toespraak op de avond van de Provinciale Verkiezingen op 20 maart vorig jaar, red.).”

Otten: “Na die verkiezingen ging het echt heel snel bergafwaarts.”

Rookmaker: “Toen we het hadden over mijn eventuele kandidatuur voor het Europees Parlement, heb ik expliciet tegen Baudet gezegd: als er ook maar íets waar is van die geruchten over extreem-rechts en racisme, dan moet je mij gewoon niet nemen. Toen heeft Henk mij over de streep getrokken.” (Tegen Otten): “Dus jij bent er de oorzaak van dat ik nu hier zit. Wij vinden het belangrijk dat we niet in dat extreme hoekje belanden. En wat doet meneer Baudet? Die belandt wel in dat hoekje.”

Dorien Rookmaker. Beeld ANP

“Belangrijk speerpunt voor ons: overheid op orde. Dat geldt voor Nederland én voor Europa. Wat de EU wel kan doen, is nieuwe of aspirant-lidstaten helpen om een goed bestuur op te zetten. Maar hou dat binnen de perken. Zorg ervoor dat je niet teveel dat vingertje opheft tegen landen die nog maar net onder bijvoorbeeld dat Warschau-pact vandaan zijn. Geef lidstaten de tijd om te wennen aan verantwoordelijkheid en vrijheid. Wij hechten wel aan sterke instituties en een goede rechtsstaat. Dat is ook economisch gezien belangrijk. Maar de strategie is zo onhandig. Als je vanuit Brussel steeds met dat belerende vingertje komt, wordt de sfeer grimmig en raak je de burgers kwijt. Die worden dan anti-EU.”

Otten: “We willen wel economische samenwerking, maar geen politieke unie. Er gebeuren ook heus wel goede dingen in de EU. Het is niet allemaal kommer en kwel, maar het is te veel uit de klauwen gelopen.”

Rookmaker: “Ik wil me op een positieve manier inzetten. Dingen tot stand brengen en niet de hele tijd roepen dat het allemaal niks is.”

Otten: “Nederland moet wel harder onderhandelen. Ik heb eind oktober al in de Eerste Kamer tegen Rutte gezegd dat hij zijn veto tegen een hogere begroting moet gebruiken, nog voordat de Oostenrijkse bondskanselier Kurz daarover begon, nog voordat Forum ook dit weer heeft gekopieerd van ons. Die kijken naar ons en gaan het dan nablèren.”

Drie Nederlandse ‘brexit-zetels’ Naast Rookmaker mogen ook Bart Groothuis (VVD) en Marcel de Graaff (PVV) zich sinds deze week Europarlementariër noemen. De Graaff was dat al, in de vorige periode. Ook andere landen hebben er door de brexit zetels bij gekregen, dankzij een totale (demografische) herberekening. Nederland gaat van 26 naar 29 volksvertegenwoordigers. Het parlement als geheel is gekrompen van 751 naar 705 zetels. Groothuis (39), tot voor kort werkzaam als cyberveiligheids-expert voor het ministerie van defensie, was de afgelopen week van de drie het verst gevorderd in parlementaire activiteiten. Hij is bovendien al lid van zijn voorkeurscommissies: veiligheid & defensie, en indus­trie, onderzoek & energie. “Ik ben een gelukkig man”, stelt hij dan ook bij zijn debuut deze week in Straatsburg. Met zijn komst komt de VVD-delegatie in het parlement op vijf, één minder dan de zeskoppige fractie van de PvdA, de grote winnaar van de Europese verkiezingen in Nederland. Met De Graaff (57) keert de PVV weer terug in het parlement, na een afwezigheid van zeven maanden. Bij de verkiezingen ging de partij aanvankelijk van vier naar nul zetels. De Graaff reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken om aan dit artikel mee te werken. ‘De PVV is weer vertegenwoordigd in het Europees Parlement! #brexit #nexit’ tweette hij dinsdag. Volgens de stemlijsten was hij echter de hele week afwezig in Straatsburg.

