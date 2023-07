Zes mannen, waaronder Abdeslam, schuldig voor betrokkenheid aanslagen maart 2016 in Brussel

Zes van de tien verdachten zijn veroordeeld voor de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel in maart 2016. Twee anderen werden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en twee verdachten werden vrijgesproken.

Bijna acht maanden nadat het langste proces ooit in België begon, kwam de volksjury dinsdag met haar oordeel. In het voormalige Navo-gebouw in Haren, werd het antwoord voorgelezen op de bijna driehonderd schuldvragen en vervolgens de motivatie, ten overstaan van een zaal vol slachtoffers, nabestaanden en internationale pers.

De voorzitter had de vaart erin

Het proces begon enkele uren later dan gepland. Maar om even na zeven uur ’s avonds leek voorzitter Laurence Massart geen tijd meer te willen verliezen. Ze begon direct met de antwoorden op de schuldvragen aan de hand van letters en nummers. In de zaal bleef het stil. Het leestempo lag dan ook zo hoog dat het nagenoeg onmogelijk was om Massart bij te houden. De belangrijkste schuldvragen gingen over moord en poging tot moord in een terroristische context, en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Daarna volgde de motivering aan de hand van een gedetailleerde tijdlijn. Daarmee riep voorzitter Massart beelden op die iedereen herinnerde aan die ene gruwelijke ochtend in maart. Hoe er een bom afging in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem en een uur later in een metro bij metrostation Maalbeek. Hoe er totale chaos was met overal bloed, botten en andere menselijke resten. Hoe metropassagiers aan ‘de ondergrondse hel’ probeerden te ontsnappen door de ramen te breken. En hoe de bommen 32 onschuldige mensen doodden en nog eens honderden verwondden. Nadien kwamen er nog vier slachtoffers om het leven.

Was de volksjury wel geschikt voor deze zaak?

Recht tegenover de beschuldigden zaten twaalf gewone Belgen. De zogenoemde volksjury is onderdeel van het hof van assisen. In België kan iedereen worden opgeroepen om zitting te nemen in een volksjury en weigeren is enkel mogelijk onder strenge voorwaarden. Het hof van assisen velt een oordeel in zaken die gaan over de zwaarste misdrijven, zoals moord, doodslag of ernstige zedendelicten. Daarnaast is er ook nog een correctionele rechtbank, net zoals in Nederland, waarbij rechters zich buigen over minder zware zaken die een stuk sneller worden afgehandeld, zoals diefstal of oplichting.

Er was kritiek op de gevolgde procedure voor het terreurproces. Was een assisenproces wel geschikt voor zo’n complexe zaak? Aanvankelijk vielen er ook veel juryleden af waardoor de vraag opdoemde of de eindstreep wel gehaald zou worden met de vereiste twaalf juryleden. Als dat niet het geval zou zijn, moest het proces volledig opnieuw worden gedaan. Vooralsnog is dat doemscenario geen werkelijkheid geworden. Er vielen tot nu toe negen leden af, maar er waren voldoende reserves aangewezen om dat op te vangen, namelijk 24. Na een rommelig begin verliep het proces relatief rustig en zonder grote incidenten.

Na vijf weken vakantie komt de jury nog één keer bijeen

Het oordeel van de jury volgde na een beraad van achttien dagen in totale afzondering op een geheime locatie, vermoedelijk een hotel. In die periode mocht er geen enkel contact zijn met de buitenwereld. Geen telefoon, geen televisie, geen contact met familie. Alles om te voorkomen dat de juryleden zouden worden beïnvloed. De twaalf moesten individueel de schuldvragen beantwoorden door ‘ja’ of ‘nee’ te schrijven op een briefje. Dat moest dus bijna driehonderd keer gebeuren, een tijdrovend proces. Als er bij een vraag net zo vaak ‘ja’ als ‘nee’ werd ingevuld, viel het antwoord uit in het voordeel van de beschuldigde. Als er zeven keer ‘ja’ en vijf keer ‘nee’ werd ingevuld, had het hof een doorslaggevende stem.

Met het vonnis dinsdag is het proces nog niet ten einde. Na vijf weken vakantie zal de jury nog eens terugkeren. Begin september horen de veroordeelden dan wat hun straffen zijn. Op moord met een terroristisch oogmerk staat levenslang. Zes van de tien verdachten kregen al hoge straffen opgelegd voor hun aandeel bij de aanslagen in Parijs van november 2015.

