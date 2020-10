Zelfs Zweden ziet zich genoodzaakt de teugels aan te trekken nu een volgende golf Europa raakt

Terwijl het coronavirus over Europa golft, deinen nieuwe maatregelen en restricties mee. Van Belfast tot aan Praag zitten regeringen met hun handen in het haar en proberen op hun eigen manier het virus onder controle te krijgen. Avondklokken worden ingesteld, mondkapjes verplicht en thuiswerken sterk geadviseerd. Toch is het algemene beeld in Europa dat het aantal besmettingen maar niet naar beneden gaat. Daarom schuiven steeds meer landen richting een lockdown op zoals die in het voorjaar in grote delen van Europa te zien was.

Ierland is het eerste Europese land dat in de tweede golf daadwerkelijk een nieuwe nationale lockdown aankondigde. Die ging woensdag in en duurt in elk geval tot december. De Ieren mogen zich niet buiten een straal van vijf kilometer om hun huis begeven en niet meer bij elkaar op bezoek gaan. Een zware opgave, gaf premier Michael Martin toe. In een televisietoespraak probeerde hij de Ieren moed in te spreken. “De dagen worden kouder en korter. Maar zelfs met de komst van de winter is er hoop en licht.”

Beeld Thijs van Dalen

In Tsjechië is inmiddels eveneens een nationale lockdown van kracht. Ook al had premier Babis de Tsjechen beloofd dat de strenge regels die tijdens de eerste golf golden niet herhaald zouden worden, ziet hij zich nu genoodzaakt alsnog exact dezelfde restricties op te leggen. En dus zijn alle scholen, bars, hotels en de meeste winkels tot 3 november gesloten. De Tsjechen mogen alleen hun huis verlaten om eten te kopen of naar de dokter te gaan. En dat geldt ook voor ministers, maakte Babis vrijdag duidelijk.

De Tsjechische premier vroeg zijn minister van gezondheid Roman Prymula op te stappen omdat hij zonder mondkapje was gesignaleerd terwijl hij uit een restaurant kwam dat officieel gesloten was. Prymula zei binnen alleen een werkoverleg te hebben gevoerd bij een kop koffie in een achterkamertje van het restaurant. Maar daar nam Babis geen genoegen mee. “Je kan niet water preken en wijn drinken”, zei hij.

Een leeg Emile-Goudeauplein in de Parijse wijk Montmartre, waar sinds half oktober een avondklok geldt. Beeld AFP

Een uitgaansverbod

Gedeeltelijke lockdowns, zoals in Nederland, zijn ook elders in Europa te zien. Zoals in Slowakije waar vanaf maandag de meeste scholen voor een maand hun deuren sluiten. Ook zwembaden, theaters en sportscholen moeten dicht. De regering is van plan komende weken alle Slowaken op het virus te testen. Mensen worden aangemoedigd daaraan mee te doen met de belofte dat zij bij een negatief resultaat niet alle regels meer te hoeven opvolgen.

Andere landen proberen te voorkomen dat het hele land plat komt te liggen door lokale lockdowns in te voeren. In Spanje – dat officieel een miljoen maar volgens premier Sanchez misschien wel 3 miljoen besmettingen telt – gebeurde dat afgelopen weken al in tientallen kleinere en grotere gemeentes. Voor zo’n 7 miljoen Spanjaarden geldt nu een beperkte bewegingsvrijheid. Bewoners mogen hun eigen regio alleen in en uit voor een dringende reden: om te gaan werken, voor medische zorg of voor een of ander noodgeval.

Maar alleen een gebied afsluiten om het aantal besmettingen in te dammen is niet genoeg, waarschuwde Daniel Lopez Acuna, een ex-medewerker van de WHO, in de Spaanse krant El País. “De afsluiting wordt pas effectief als daarbinnen ook beperkende maatregelen worden opgelegd.” Op sommige plekken gebeurt dat al, zoals in Navarra, waar de restaurants en bars al dicht zijn. In aanvulling op een afsluiting van een regio zou bijvoorbeeld ook een avondklok kunnen worden ingevoerd denkt Acuna.

Een plan voor een nachtelijk uitgaansverbod voor heel Spanje strandde eerder deze week. Daarom nemen sommige regio’s nu het heft in eigen handen. Valencia heeft al aangekondigd een dezer dagen een avondklok in te stellen die van middernacht tot zes uur ’s ochtends moet gaan gelden.

Alleen met een goed excuus

In andere Europese regio’s valt de avond juist later of vroeger al naar gelang de ernst van de situatie. In de Griekse hoofdstad Athene moeten de bewoners alleen tussen half één ’s nachts en vijf uur ’s ochtends binnenblijven.

In Frankrijk gaat het uitgaansverbod juist een stuk vroeger in om niet alleen nachtelijke samenkomsten maar bijvoorbeeld ook etentjes te ontmoedigen. In totaal mogen 46 miljoen mensen zich vanaf negen uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends alleen met een heel goed excuus op straat begeven. In Parijs en acht andere steden was de avondklok al een week eerder van kracht.

En zelfs Zweden, dat tijdens de eerste golf niet in lockdown ging, trekt de teugels van het uitgaansleven nu toch wat strakker aan. Nachtclubs mogen nog maar maximaal vijftig mensen binnenlaten, kondigde premier Stefan Löfven deze week aan. “De feesten in de nachtclubs zijn vanaf nu voorbij.”

Lees ook:

EU-landen zetten eerste stap naar gezamenlijke corona-aanpak

Eén Europese kleurenkaart, in plaats van 27 nationale, moet EU-burgers duidelijkheid geven. Landen blijven echter geheel de baas over hun eigen maatregelen. Die lappendeken blijft.