Zelfs rustig sterven was coronavirus-klokkenluider Li Wenliang (34) niet gegund

Zelfs rustig sterven was oogarts Li Wenliang niet gegund. De 34-jarige klokkenluider waarschuwde voor de uitbraak van een nieuw virus in Wuhan en werd er vervolgens zelf slachtoffer van. Donderdagavond berichtten Chinese staatsmedia dat Li overleden was. Later trokken ze dat bericht in. Officieel is dokter Li pas vandaag om drie uur in de vroege ochtend gestorven. Verschillende bronnen verklaarden later dat het nieuws over Li’s dood is uitgesteld, mogelijk omdat de propaganda-afdeling van de regering nog geen idee had hoe dit naar buiten te brengen.

Li was een van de acht artsen die berispt werden, nadat hij eind december had gewaarschuwd voor het nieuwe virus. Zeven mensen die op de beruchte markt werkten, hadden symptomen die leken op die van de longziekte Sars. Hij waarschuwde zijn collega’s beschermende kleding te dragen. Volgens de lokale politie verspreidde hij geruchten en moest hij zijn mond houden.

Pas vorige week werd Li op het schild gehesen als held. De hoogste rechtbank bekritiseerde de politie die Li in eerste instantie had aangepakt. “Het was misschien wel goed geweest als mensen de geruchten hadden geloofd en maatregelen hadden genomen”, zei de rechtbank.

‘In een gezonde samenleving is meer dan één stem’

Tegen het gerenommeerde Chinese medium Caixin zei Li dat hij opgelucht was. “Ik denk dat er in een gezonde samenleving meer dan één stem is”, verklaarde hij. De grootschalige uitbraak van het wuhanvirus hield hem zo bezig dat gerechtigheid minder belangrijk was. “Het is belangrijker dat mensen de waarheid weten.” Op 1 februari maakte hij bekend zelf ziek te zijn geworden.

Duizenden Chinezen reageerden verdrietig en woedend op sociale media. Voordat de censor vandaag goed en wel op gang gekomen was, verschenen er ook berichten met de hashtags: ‘de regering in Wuhan is Dokter Li Wenliang een excuus verschuldigd’, en zelfs: ‘wij willen vrijheid van meningsuiting’. Later werden bijdragen met die thema’s grondig verwijderd, samen met honderdduizenden andere berichten.

De centrale regering in Peking stuurt nu een onderzoeksteam naar Wuhan om na te gaan wat er donderdagavond is gebeurd. Het is een manier om betrokkenheid met het treurende volk te tonen, maar vooral ook een poging om te laten zien dat ze er zelf niets mee te maken heeft. Net als bij de uitbraak van het virus, is ook de dood van de ontdekker een probleem waarvan de oorzaak in Wuhan wordt gezocht.

De instructies aan Chinese media om het nieuws zo klein mogelijk te houden, zijn inmiddels uitgelekt. Het is ‘strikt verboden’ om het nieuws ‘sensationeel’ te maken, zo klonk de opdracht. Het overlijden van de dokter die pleitte voor meer openheid, moet worden weggemoffeld in de kantlijn.

