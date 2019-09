Zelfs na zijn dood plaagt Mugabe zijn opvolger Mnangagwa

De regering wil zijn lichaam in een graf leggen op het National Heroes Acre, de erebegraafplaats in Harare, waar ook andere guerrillastrijders tegen de koloniale overheersing en de vroegere witte heerschappij liggen. Een deel van de familie van Mugabe eist dat zijn laatste rustplaats in zijn geboortedorp Kutama, 85 kilometer buiten de hoofdstad, wordt.

Zijn voormalige rechterhand, de huidige president Emmerson Mnangagwa die Mugabe in november 2017 aan de kant schoof, gaf hem een paar uur na zijn dood de status van nationale held. De regering wil dat Mugabe op de erebegraafplaats een prominente plek krijgt. Zo zou de gevallen dictator, die Zimbabwe 37 jaar bestierde, weer in de gelederen van de regerende partij Zanu-PF worden opgenomen, dezelfde partij die hem na al die jaren afdankte.

Een herbegrafenis is mogelijk

Maar Mugabe heeft de laatste anderhalf jaar van zijn leven aan familieleden en zijn huidige vrouw Grace te kennen gegeven daar niet aan mee te willen werken. Zijn wrok zat diep. Mugabe gunt het Mnangagwa niet dat hij zo de eenheid in de partij kan herstellen.

Inmiddels is het regeringsvliegtuig onderweg met de vicepresident Kembo Mohadi en familieleden van Mugabe om zijn lichaam in Singapore op te halen. Mugabe zal woensdag terugkeren en naar zijn geboortegrond worden gebracht. Zaterdag is er dan een herdenkingsdienst in het sportstadion in Harare waar vooral Afrikaanse staatshoofden bij aanwezig zullen zijn.

Zondag is de begrafenis, maar niemand weet nog waar. De regeringswoordvoerder zegt op de erebegraafplaats. Familieleden die betrokken zijn bij de organisatie zeggen dat daar nog over wordt gesproken of laten weten dat hij in Kutama wordt begraven. Als zijn opvolger Mnangwaga geen president meer is, dan zou een herbegrafenis op de erebegraafplaats op termijn alsnog mogelijk zijn.

