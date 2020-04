Zelfs met zijn nieuwe webcam moet Joe Biden vechten voor aandacht

Het goede nieuws voor de Democraten is: Joe Biden heeft eindelijk een nieuwe webcam. Het slechte nieuws is: ook nu de techniek niet meer hapert, zijn de Amerikanen even wat minder in hem geïnteresseerd.

Terwijl president Trump zijn dagelijkse persconferenties over de bestrijding van het coronavirus tot een mediaspektakel heeft omgebouwd en op Twitter pocht over de kijkcijfers die hij daarmee trekt, zit de man die het bij de verkiezingen van november waarschijnlijk tegen hem opneemt, thuis in Delaware. Hij is geen senator of gouverneur, belast met reddingspakketten of crisismanagement. Hij is niet eens de officiële presidentskandidaat van de Democraten, omdat Bernie Sanders nog niet uit de race wil stappen.

Zijn enige officiële functie is nu dus even: opa. Tegenover CNN beschreef hij zijn dagen en die lijken behoorlijk op die van veel Amerikanen: de coronacrisis heeft hem gedwongen tot thuisblijven. Twee van zijn kleinkinderen komen af en toe langs, pakken een stoel in de tuin en vertellen het echtpaar Biden, op veilige afstand op de veranda gezeten, over hun dag.

Een tenenkrommende nachtmerrie

Bij zijn eerste pogingen om behalve met zijn kleinkinderen ook met zijn kiezers in contact te blijven, kregen veel van hen ook het gevoel dat ze met hun onwennige opa aan het videobellen waren. Zijn campagne organiseerde half maart een ‘virtuele verkiezingsbijeenkomst’, waarbij de 77-jarige Biden via zijn webcam met kiezers in gesprek ging en dat werd een tenenkrommende technische nachtmerrie. Biden had soms niet door dat hij uit beeld liep, was soms onverstaanbaar vanwege de slechte verbinding en bij het overschakelen vielen gênante stiltes.

This is part of the virtual town hall the Biden campaign wouldn't post



Garbled/cut out audio, blank screens, randomly going live to unsuspecting participants



A complete disaster pic.twitter.com/eLGgHyPm91 — Zach Parkinson (@AZachParkinson) 14 maart 2020

Na die mislukking werd er een week lang helemaal niets meer vernomen uit huize Biden, aanleiding voor zijn tegenstanders ter linker- en rechterzijde om de smalende vraag ‘where’s Joe Biden?’ te pas en te onpas te herhalen. Bronnen rondom de presidentskandidaat lieten doorschemeren dat het installeren van professionele opname-apparatuur in zijn huis wat voeten in de aarde had.

Inmiddels werkt alles en sinds een week verschijnt Biden met enige regelmaat weer in nieuwsprogramma’s, waar hij de crisisaanpak van Trump bekritiseert. Hij wijst graag op zijn eigen ervaring als vicepresident, toen hij meehielp met de Amerikaanse hulp bij de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014. Deze week ging zelfs de eerste aflevering van een nieuwe podcast die Biden presenteert in première. Te gast: Ron Klain, ‘ebola-tsaar’ onder Obama. In de eerste paar minuten herhaalt die zo vaak dat Trump nu niet en Biden destijds wél naar wetenschappers luisterde, dat alle spontaniteit die je met het medium podcast associeert gelijk gesmoord is.

Intussen moet Biden op links nog een ander gevecht voeren. Want Bernie Sanders besloot deze week dat hij voorlopig in de race blijft. Aangezien alle voorverkiezingen de komende tijd uitgesteld zijn, zal hij dat nog wel even blijven. Sanders staat op grote achterstand, maar hij ziet nog een ‘smal paadje’ naar de nominatie. Daarnaast wil hij graag het debat over zijn favoriete onderwerpen levendig houden. En dat kan nog vervelend zijn voor Joe Biden.

Want als de pandemie wat betreft Sanders iets bewezen heeft, dan is het wel dat het onacceptabel is dat een groot deel van de Amerikanen zonder zorgverzekering zit. Maar op dat punt blijft Biden, ook in tijden van corona, onvermurwbaar: een zorgverzekering voor iedereen is volgens hem echt te duur.

