‘Zelfs een kleine overwinning van Biden kan al een nachtmerrie worden’

De in Wassenaar woonachtige Amerikaanse Roberta Enschede organiseert sinds 1980 iedere vier jaar het Election Breakfast in Scheveningen. Hoe ervaart zij de verkiezingen in haar geboorteland?

Dit jaar had een feestjaar moeten worden voor de in Chicago opgegroeide Roberta Enschede uit Wassenaar. Sinds 1980 organiseert zij iedere vier jaar het Election Breakfast in het Kurhaus in Scheveningen, waar op de dag van de Amerikaanse verkiezingsuitslag in Nederland wonende Democraten, Republikeinen én Nederlanders elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Nu volgt ze de strijd tussen Donald Trump en Joe Biden thuis vanaf de bank. Gerust op de uitslag is de uitgesproken Democraat allerminst: “Ik ben doodsbang.”

Waar bent u bang voor?

“Ik ben bang dat als Trump wordt herkozen, we misschien wel uit de Navo gaan. We zitten al niet meer in het Klimaatakkoord en het nucleair akkoord met Iran. Dat is erg beangstigend. Trump is ongeïnformeerd en hij denkt dat de wereld om hem draait. Wie weet wat hij gaat doen? Ik ben erg bang voor mijn land, maar ook voor de rest van de wereld.”

Delen meer Amerikanen in Nederland uw zorgen?

“Zeker. Ik hoor van mijn Amerikaanse vrienden dat ze op deze dag niet alleen willen zijn en toch samen komen in kleine groepjes. Bovendien stemmen veel Republikeinen in mijn omgeving op Biden. Zij vinden dat waar Trump voor staat, niet is wat het zijn van Republikein voor hen betekent.”

Wat doet u op de uitslagenochtend, nu het Election Breakfast niet doorgaat?

“Eerst blijf ik de hele nacht op. Om vijf uur ’s ochtends ga ik naar het huis van een vriend, waar we met een kleine groep samenkomen. Ik heb de laatste tijd niet aan slapen kunnen denken. Al weken heb ik bijna geen oog dicht gedaan. Ik volg het nieuws via CNN en dan ga ik bellen met mijn zoon in Washington en mijn zus in Chicago.”

Wat verwacht u van deze verkiezingen?

“Ik ben doodsbang voor mijn verwachtingen. Ik weet wat ik wil, maar ik ben bang dat dat niet uit gaat komen als ik het hardop zeg. Ik wil dat Joe Biden wint, met zo'n ruime voorsprong dat Trump daar niet aan kan twijfelen. Een kleine overwinning kan een nachtmerrie worden, want ik denk dat Trump niet zomaar vertrekt.”

Lees ook:



Wordt het Trump of Biden? Florida kan weleens de doorslag geven.

Florida kan vroeg op de avond weleens de doorslag geven in wie de verkiezingen wint. Maar als Trump daar wint, wordt het nog een spannende dag, en wachten wellicht nog spannender weken.

Wie er ook wint, de VS blijven verdeeld.

De democratie in de VS ligt er niet goed bij: de campagne ging nauwelijks over de inhoud, maar vooral over de procedures van de verkiezingen zelf.