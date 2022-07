Zelfs een Kevin kan tegenwoordig een zetel in het Franse parlement bemachtigen

Het werd opgemerkt door de journalist Kévin Badeau: op de lijst met nieuwkomers in de net gekozen Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, staat voor het eerst de naam Kevin.

Het zijn er zelfs twee: Kévin Pfeffer en Kévin Mauvieux. Beiden zijn lid van de partij van Marine Le Pen, het Rassemblement National. De primeur is volgens Badeau een kleine revanche, want Kevin staat in de betere Franse kringen gelijk aan slechte smaak. Sterker nog: de naam is een stigma. Wie Kevin heet, kan rekenen op pesterijen en soms zelfs op regelrechte minachting.

Vooral de Kevins die sociaal stijgen, hebben het moeilijk. “Een Kevin kan geen, mág geen intellectueel zijn”, signaleerde de auteur Iegor Gran in 2015. “Instructeur in de sportschool, printerverkoper, bedrijfsleider van een buurtsuper, dat wel. Maar intellectueel? Onmogelijk.”

Sociaal racisme

In datzelfde jaar bleek uit een onderzoek dat een Kevin 10 tot 30 procent minder kans maakt op een baan dan een Arthur. De socioloog Baptiste Coulmont, auteur van een studie over voornamen, sprak van sociaal racisme. In zijn boek duidt Coulmont de golf van Angelsaksische voornamen als een teken van emancipatie van de gewone man en vrouw ten opzichte van de elite. Lang gaven de ‘volkse klassen’ hun kinderen dezelfde voornamen als de beter gesitueerden, maar dat veranderde vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Ook op Jordan, Dylan, Brandon, Ryan, Jennifer en Audrey wordt neergekeken. Maar Kevin spant de kroon, waarschijnlijk omdat het lange tijd de populairste naam was. Tussen 1989 en 1994 voerde Kevin het klassement aan bij de pasgeboren jongens. Op het hoogtepunt, in 1991, waren het er 14.087. Het verhaal wil dat ouders geïnspireerd raakten door de film Home Alone, met Kevin McAllister in de hoofdrol. Mogelijk was het ook te danken aan Kevin Costner. Zijn film Dances With Wolves werd in 1990 door 7,2 miljoen Fransen gezien.

Tokkienaam

In 2021 kwamen er nog maar 172 Franse Kevins ter wereld. Nu gaat dat vaak zo met namen, maar in het geval van Kevin heeft de daling alles te maken met de status van tokkienaam. Onder de 2600 à 2800 personen die elk jaar een naamsverandering vragen, moet zich ook een onbekend aantal Kevins bevinden. Kévin Badeau vond er een. Deze Kevin vertelde dat zijn naam een probleem werd toen hij ging studeren. Opeens voelde hij zich een sukkel naast de jongens met klassieke dubbele of chique voornamen als Jean-Philippe, Stanislas of Gonzague.

Badeau zelf peinst er overigens niet over afstand te doen van zijn naam. “De macht van het getal is in ons voordeel”, noteert hij. “Dé Kevin bestaat niet, elk jaar worden duizenden Kevins arts, er zijn er inmiddels 600 gepromoveerd. Binnenkort vind je ze overal, van hoog tot laag op de sociale ladder. Of de mensen die weten hoe het heurt dat nou leuk vinden of niet.”

