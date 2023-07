Zelfs Duitsers vinden privacy niet meer zo belangrijk

De Duitse obsessie met privacy zorgde er lang voor dat Google Street View in het land nauwelijks toegankelijk was. Maar die tijd is nu voorbij: Duitsers klagen tegenwoordig juist dat ze digitaal achterlopen.

Tot een week geleden was Duitsland het enige land in het Westen waar de ontwikkeling van Google Street View vast in de tijd leek te zitten. Sleepte je het gele poppetje naar de kaart van Europa, dan zag je nauwelijks plekken in Duitsland waar je virtueel door de straten kon lopen. En als je dat al kon doen, dan liep je door de straten zoals die er in 2011 uitzagen. Want sinds die tijd had de internetgigant geen nieuwe beelden meer geplaatst.

Nostalgische Duitsers konden daarom tot voor kort met Google Street View tijdreizen. Het stadspark Tempelhofer Feld was nog een vliegveld en het gekraakte kunstpand Tacheles was nog geen luxueus appartementencomplex. In Hamburg was een bouwput te zien op de plek van het concertgebouw Elbphilharmonie en dwars over het centrum van Düsseldorf hing nog ‘de duizendpoot’, een gehate autobrug.

Een bewoner uit Oberstaufen toont de opname van Google Street View van zijn huis in 2010, toen er in Duitsland veel bezwaar tegen werd gemaakt. Beeld Reuters

In 2011 lag het alziende oog van de Stasi nog vers in het geheugen

Maar die tijd is niet meer toegankelijk via Google Street View, nu het internetbedrijf voor het eerst in twaalf jaar nieuwe straatbeelden van Duitsland heeft verzameld en gepubliceerd. Sinds vorig jaar rijden de Google-auto’s weer door de straten om ze te verzamelen. In de twintig steden waar straatbeelden beschikbaar waren zijn ze geüpdatet. Daarbij heeft het bedrijf beelden gemaakt van regio’s waar Street View nog niet te bekijken was. Ook dit jaar juni tot oktober gaan auto’s van Google rond om nieuwe beelden te verzamelen.

Daarbij loopt de internetgigant tegen veel minder weerstand aan dan in 2010, toen Street View in het land werd gelanceerd. Krakers hingen toen uit protest spandoeken voor hun ramen, politici spraken zich bezorgd uit over de privacy van burgers. Het alziend oog van de totalitaire inlichtingendienst Stasi in de DDR lag nog vers in het geheugen. De privésfeer werd “meegesleurd in de internationale publieke sfeer zonder enige vorm van bescherming”, waarschuwde Ilse Aigner (CSU), de minister van consumentenbescherming, die op kruistocht ging tegen Google Street View.

Een kwart miljoen mensen maakte bezwaar

Toen bekend werd dat de auto’s van Google ook persoonlijke gegevens via wifi-verbindingen verzamelde, was de maat vol. Bijna een kwart miljoen mensen maakten bij het bedrijf persoonlijk bezwaar tegen de opnames van hun woning. Het moest toen honderden mensen aannemen om al die bezwaren te verwerken en de betreffende huizen en objecten in Street View wazig te maken. In 2011 had het bedrijf er genoeg van en besloot geen opnames meer in Duitsland te maken.

“De maatschappij was er gewoon nog niet op voorbereid”, zei Thomas Fuchs, de commissaris voor gegevensbescherming in Hamburg, waar Google gevestigd is, tegen nieuwsprogramma Tagesschau. In 2010 gebruikte men nog iPods, moest een filmpje op YouTube lang laden en hadden nog weinig mensen een smartphone. Duitsers konden zich nog nauwelijks voorstellen hoe handig het zou zijn om via Street View alvast virtueel door de straten van je vakantiebestemming te kunnen lopen.

Nu vinden de Duitsers dat ze digitaal achterlopen

Anno nu klagen Duitsers juist dat het land digitaal hopeloos achter loopt. Ondernemers willen graag dat hun nieuwe restaurant of winkel op Street View verschijnt. Concurrent Apple liet in 2019 al zien dat Duitsers er niet meer zo’n probleem mee hebben als hun woning op het web staat en wereldwijd te zien is. Apple lanceerde toen een vergelijkbare dienst: Look Around. Tot nu toe hebben minder dan honderd Duitsers bij het bedrijf bezwaar gemaakt tegen de beelden van hun pand.

Ook bij Google kan men bezwaar maken tegen de nieuwe beelden van Street View. Niet alleen meer via post of email, nu ook heel eenvoudig met de knop ‘probleem melden’. Maar een stormloop verwacht commissaris Fuchs in deze tijd niet meer. Hij heeft beloofd persoonlijk naar elk bezwaar te kijken.

