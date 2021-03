Zelfs de kwetsbare Bulgaar heeft geen trek in een prik

De oorzaak is verrassend. Niet het gebrek aan vaccins, maar aan animo bij de Bulgaren om de prik te gaan halen zorgt ervoor dat het land achteraan hobbelt. Slechts een op de tien wil, zodra dat mogelijk is, zich laten vaccineren, bleek uit een enquête.

Meer dan de helft, 52 procent, is dat helemaal niet van plan. Zelfs onder mensen die vanwege hun zwakke gezondheid voorrang hebben, is de bereidheid laag. Nog geen een op de drie komt opdagen voor zijn prikafspraak. Ziekenhuizen en doktersposten blijven dus met vaccins zitten. Reden voor premier Bojko Borisov om de strategie om te gooien: sinds anderhalve week mag iedereen die maar wil zich laten inenten. Zelfs een afspraak is niet nodig: gewoon aansluiten in de rij is voldoende. “Zolang degenen met voorrang wachten, twijfelen of weigeren, gaan we iedereen vaccineren die dat wil”, zei Borisov.

Ladingen nepnieuws

Gebrek aan vertrouwen in de overheid, ladingen nepnieuws, complottheorieën en angst voor bijwerkingen zijn de belangrijkste redenen dat veel Bulgaren liever de kat uit de boom kijken. Het is tekenend dat tot de weifelende risicogroepen die in Bulgarije als eerste ingeënt kunnen worden ook doktoren, verplegers en leraren behoren. Als die al niet staan te popelen, is het niet verwonderlijk dat de rest van de bevolking helemaal niet warmloopt.

Degenen die zich nu melden bij de prikposten zijn vooral stedelingen; onder hen zijn veel gezonde twintigers en dertigers. Zij kunnen zich laten inenten met het AstraZeneca-vaccin. De vaccins van Pfizer en Moderna blijven gereserveerd voor kwetsbare groepen. De jongeren moeten nu als voorbeeld dienen voor de rest van de bevolking.

Inentingscurve gaat nu steil omhoog

De nieuwe strategie lijkt zijn vruchten af te werpen: sinds iedereen een prik kan halen, gaat de inentingscurve steil omhoog. “Eerst moesten we mensen smeken om te komen. Nu zijn al onze teams volledig bezet”, zei bestuurder Silvia Cholakova van het Pirogov-ziekenhuis in de hoofdstad Sofia tegen persbureau AFP. De regering moest het programma van de ‘groene vaccinatiecorridors’ zelfs enkele dagen stilleggen, omdat er niet genoeg vaccins waren en risicogroepen nog altijd voorrang krijgen.

Maandag gingen ze weer open. In Sofia leidde dat tot lange rijen. Daarop is ook kritiek. Ze zorgen er immers voor dat ouderen en chronisch zieken lang op hun beurt moeten wachten.

Voor premier Borisov is het belangrijk dat de vaccinatie niet uitloopt op een fiasco. Over een maand zijn er verkiezingen, en met de populariteit van zijn regering is het beroerd gesteld. Slechts een op de tien Bulgaren is tevreden met het beleid.

“Het vaccinatieplan gaat niet mislukken, ondanks de verspreiding van valse informatie over de inentingen”, zei minister Kostadin Angelov van volksgezondheid. “We leveren een enorme inspanning om de Bulgaren te overtuigen. Geloof me, dat is heel moeilijk.” Wat mogelijk ook stemmen oplevert, is dat sinds maandag de horeca weer open is, ondanks het feit dat het aantal coronabesmettingen ook in Bulgarije nog hoog is.

