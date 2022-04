Zelfmoordaanslag bewijst dat Chinezen weer een doelwit zijn in Pakistan

Een vrouw in boerka stond dinsdag voor de ingang van het Chinese Confucius Instituut op de campus van de Karachi Universiteit, in het zuiden van Pakistan. Op het moment dat er een busje met Chinese taaldocenten voor kwam rijden, blies ze zichzelf op. Drie docenten en hun Pakistaanse chauffeur kwamen om het leven. Het Balochistan Bevrijdingsleger (BLA) eiste de aanslag op, de eerste door een vrouwelijke zelfmoordterrorist, en noemde het ‘een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Balochisch verzet’.

Het is niet de eerste aanval op Chinezen in de regio, maar de terreurdaad komt wel te midden van groeiend burgerprotest tegen de Chinese aanwezigheid in Pakistan. Duizenden Chinezen werken in het land aan projecten onder de noemer van de China-Pakistan Economische Corridor (CPEC), dat met een totale investering van ruim 60 miljard dollar het paradepaardje van China’s Nieuwe Zijderoute moet worden – het initiatief waarmee China infrastructuurprojecten over heel de wereld financiert en landen aan zich bindt.

Separatistisch geweld

Een van de voornaamste projecten binnen CPEC is de haven van Gwadar, een kleine vissersplaats die tot 1958 nog bij Oman hoorde, en later onderdeel werd van de door separatistisch geweld geplaagde Pakistaanse provincie Balochistan – waar de miljoenenstad Karachi nét buiten ligt. Hoewel al in de jaren vijftig werd vastgesteld dat de plaats zeer geschikt was voor een haven, begon de bouw ervan pas in 2001, en tot veel ontwikkeling van de regio leidde dit niet.

Ook onder de Chinezen, die de voor hen zeer strategisch gelegen haven in 2013 kochten, is er veel kritiek op het gebrek aan ontwikkeling en baankansen voor de lokale bevolking. Eind vorig jaar leidde dit tot een periode van non-stop protesten van tienduizenden burgers, inclusief hele gezinnen met kinderen, onder de naam ‘Geef Gwadar Rechten’. De eisen waren onder meer betere basisvoorzieningen als onderwijs en elektriciteit, minder checkpoints, en actie tegen Chinese treilers, vissersboten met een net, die het levensonderhoud van de lokale vissers bedreigen.

Terwijl de lokale bevolking nog niet eens toegang tot fatsoenlijk drinkwater en gezondheidszorg heeft, ziet zij hoe Chinese bedrijven en hun Chinese medewerkers van de projecten profiteren. Hierdoor is de vijandigheid van de mensen tegen China gegroeid. En richten gewapende separatisten, zoals het Balochistan Bevrijdingsleger dat sinds 2000 actief is, zich steeds vaker tegen Chinese expats. Zo heeft de Chinese aanwezigheid in Balochistan een bestaande afscheidingsbeweging een nieuwe impuls gegeven.

Veiligheidssituatie is een groeiende zorg

BLA, dat in Pakistan, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bekendstaat als terroristische organisatie, eist dat zowel China als Pakistaanse veiligheidstroepen Balochistan verlaten. Eerder eiste BLA onder meer aanslagen op bij het Chinese consulaat in Karachi en de beurs in Karachi, een ‘wraakactie tegen uitbuitende Chinese plannen in Balochistan’.

De woordvoerder van China’s ministerie van buitenlandse zaken noemde het ‘nepnieuws’ dat de protesten in Gwadar tegen China zijn gericht. Maar de veiligheidssituatie is duidelijk een groeiende zorg voor China. Mogelijk kondigden Pakistan en China daarom in oktober aan, met Chinees geld, samen de kust van Karachi te gaan ontwikkelen met een Speciale Economische Zone, een speciale vissershaven en nieuwe ligplaatsen in de haven van Karachi – buiten Balochistan dus.

Voormalig premier Imran Khan noemde de eisen van de demonstranten in Gwadar ‘legitiem’ en beloofde actie te ondernemen wat betreft de illegale treilers. Hij erkende hiermee dat inspraak van de lokale bevolking bij dit soort grote ontwikkelingsprojecten belangrijk is, als het de bedoeling is dat zij er van gaan profiteren. Maar voor Gwadar komt dit besef mogelijk te laat.

Lees ook:

Het verzet tegen de Chinese aanwezigheid in Pakistan neemt toe

Een aanslag in het zuiden van Pakistan blijkt gericht tegen de Chinese aanwezigheid in dat land. Peking heeft grote plannen met het buurland.