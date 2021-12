Einde Einde

Zelfdoding-capsule in Zwitserland gelegaliseerd en klaar voor testfase

Het interieur van de kliniek van de Zwitserse sterfhulporganisatie Pegasos. Beeld Pegasos

Mensen die euthanasie willen in Zwitserland zouden dit binnenkort kunnen doen met een nieuwe methode: ze kunnen plaatsnemen in de een 3-D geprinte capsule die volgens de maker pijnloos iemands leven in een paar minuten kan beëindigen.