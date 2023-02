Zelensky vraagt in Brussel, dat hij ‘thuis’ noemt, om straaljagers

Hij moest even slikken voor hij begon te praten. Bijna een jaar geleden sprak hij ook het Europees Parlement toe, op maart 2022. Hij zei toen dat hij niet meer wist of het dag op nacht was, middag of ochtend. Dat hij alleen maar wist: Oekraïne moet vechten om Europa te beschermen. Het was de zesde dag na de Russische invasie.

Destijds vroeg hij om sancties, om sluiting van het luchtruim en om de mogelijkheid voor Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie.

Donderdag was hij voor het eerst in levenden lijve in Brussel. De Volodymyr Zelensky die het Europees Parlement toesprak op de 351ste dag van de oorlog, leek tien jaar ouder dan bij die eerste speech. Daar stond hij, in het politieke hart van de club waar hij zo graag bij wil horen: ‘thuis’, noemde hij het.

“Dit is ons Europa, met regels die de onze zijn, met een levenswijze die de onze is. We zijn op weg naar huis”, zo omschreef de Oekraïense president de motivatie van zijn volk om door te gaan met de strijd.

Maar de Oekraïense president was niet naar Brussel gekomen om lang over gevoelens te praten. Na zijn speech in het Parlement ging hij door naar de Europese Raad, waar donderdag de regeringsleiders van Europa bij elkaar waren.

Meer militaire steun

Zelensky wil van hen meer militaire steun. Hij vraagt concreet om langeafstandsraketten, luchtafweersystemen, straaljagers. “Ik heb gewoonweg het recht niet om naar huis te gaan zonder resultaten”, zei hij in een persconferentie voor hij met verschillende regeringsleiders apart ging praten. “Voor mij is het heel belangrijk dat alle gesprekken ook iets opleveren. Dat is misschien wat brutaal, maar het is pragmatisch. Om te kunnen overleven hebben we deze wapens en ook geld nodig.”

Achter de Europese schermen wordt over het inwilligen van Zelensky’s wensen druk overlegd, zo vertelde premier Mark Rutte voor hij de vergaderzaal met zijn collega’s binnenging. Nederland zet daar zelfs enige druk achter. Het ‘leunt naar voren’, zei de premier in goed Ruttiaans.

Zelensky was woensdag al in Londen en Parijs om met de regeringsleiders Sunak, Scholz en met president Macron te praten. Tegen de pers zei hij dat hij goede hoop heeft dat er ook straaljagers naar Oekraïne zullen komen. “Ik heb signalen gehoord die naar concrete geluiden evolueren. Stemmen die niet bang zijn voor de Russen die ze ook horen.”

President Zelensky hoopt dat onderhandelingen dit jaar al zullen beginnen. Dat wordt lastig.