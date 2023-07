Zelensky verstoort beoogde eenheid op Navo-top

Eenheid, eenheid, eenheid – dat is ook op deze Navo-top in Vilnius het ijzeren uitgangspunt. “Wat ik wil, is dat ze in Moskou denken: fuck, het is ze weer gelukt om alle landen op één lijn te houden”, zoals demissionair premier Mark Rutte het bij aankomst verwoordde.

In de middag was er tóch iemand die de beoogde eensgezindheid verstoorde. Dat geluid kwam uit onverwachte hoek: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die kwam dinsdagmiddag aan in de Litouwse hoofdstad, als speciale gast van de Navo-landen. Hij moet onderdeel worden van het eenheidsfeest.

Zelensky gooit steen in de vijver

Maar onderweg gooide hij (via Twitter) een steen in de vijver. Zelensky was boos over de passage in de concept-Navo-slotverklaring die gaat over het perspectief dat zijn land wordt geboden om Navo-lid te worden.

Die vond hij te zuinig. De president noemde het zelfs ‘absurd’ dat er in de tekst geen tijdstippen staan voor dat toetredingsproces. Zelfs een formele uitnodiging om lid te worden, kan er niet vanaf. ‘Onzekerheid betekent zwakte. Ik zal dit op de top openlijk ter discussie stellen.’

“Niet behulpzaam”, noemde Rutte die tweet. “Volgens mij moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk op één lijn zitten. Dan is discussie over die laatste woordjes niet relevant. Daar kan niemand kogels uit schieten, uit die woordjes.”

In vijftien jaar tijd niets opgeschoten

Terwijl Rutte dit zei, publiceerde de Navo het gehele slotcommuniqué, inclusief die passage, die op steun van alle 31 lidstaten moest rekenen. Een aantal daarvan (waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland) willen zich niet vastleggen op tijdstippen.

‘De toekomst van Oekraïne ligt in de Navo’, staat er. Iets verderop volgt de zin waar de meeste vergaderuren in zitten: ‘We zullen in staat zijn Oekraïne uit te nodigen om zich bij het bondgenootschap aan te sluiten wanneer de bondgenoten ermee instemmen en aan de voorwaarden is voldaan.’

Vanuit Zelensky’s optiek is de Navo wat dat betreft in vijftien jaar tijd niets opgeschoten. De beruchte Navo-top van 2008 in Boekarest resulteerde in de vrijblijvende vaststelling dat Oekraïne ‘lid zal worden’.

Internationale F-16-coalitie

Maar volgens Rutte is de praktische steun aan Oekraïne veel belangrijker dan zo’n slotcommuniqué. “Zelensky wil nog wat meer enthousiasmerende teksten hebben, en dat snap ik ook. Aan de andere kant: de Oekraïners zien toch ook dat wij massaal militaire steun bieden.”

In Vilnius maakte demissionair minister Kajsa Ollongren van defensie, samen met haar Deense ambtgenoot, concrete plannen bekend van de internationale F-16-coalitie voor Oekraïne. Die bestaat inmiddels uit elf landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland en Denemarken zijn de leidende landen in dat samenwerkingsverband.

Over levering van de gevechtsvliegtuigen zelf is nog geen akkoord bereikt: de Amerikanen moeten daarvoor toestemming geven. Wel zal Nederland later dit jaar F-16’s naar Roemenië sturen, voor trainingsdoeleinden. De trainingen voor Oekraïense piloten beginnen eerst in Denemarken, vervolgens in Roemenië. Op z’n vroegst begin volgend jaar zouden die piloten klaar kunnen zijn om met de F-16’s te vliegen.

Een besluit dat alle 31 lidstaten gezamenlijk hebben genomen, is dat Nederland de Navo-top van 2025 mag organiseren. Volgend jaar komen de lidstaten bijeen in Washington, voor het 75-jarige bestaan van het bondgenootschap.

