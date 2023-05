Zelensky te gast bij Arabische Liga en G7-top in Japan tijdens wereldreis op zoek naar steun

President Volodymir Zelensky breidt zijn charmeoffensief uit. Begin deze week begon de Oekraïense leider aan een kleine, overzichtelijke tour langs vier Europese landen. Maar hij kijkt verder, naar de rest van de wereld, op zoek naar steun, geld en materieel.

De eerste bestemming op zijn wereldreis: een bezoek aan de Arabische Liga, die vrijdag in Saudi-Arabië bijeenkwam. Die regio kijkt volgens de leider “de andere kant op” wat betreft de oorlog in Oekraïne. “Kijk hoeveel lijden de lange oorlogen in Libië, Syrië en Jemen heeft opgeleverd, hoeveel levens zijn verspild door te vechten in Soedan en Somalië, Irak en Afghanistan”, speechte Zelensky. Hij zei die woorden in het bijzijn van de Syrische president Assad, die voor het eerst in tien jaar aanwezig was op de Arabische bijeenkomst. Syrië is naast Noord-Korea het enige land dat de Russische claims op vier Oekraïense regio’s erkent.

Maar daar stopt zijn charmeoffensief niet. Zaterdag arriveert de president in Hiroshima, Japan, waar de G7 (de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada) druk vergadert. De oorlog in Oekraïne is er agendapunt nummer één: zo bespreken de landen het organiseren van een vredesconferentie deze zomer, en de vraag of de landen F-16-straaljagers aan Kiev gaan verschaffen. Vrijdag gaven de VS al groen licht voor het geven van F-16-trainingen aan Oekraïense piloten.

Het was lang niet duidelijk of Zelensky zou aansluiten met een videoverbinding, of dat hij zelf naar Japan zou vliegen. Maar met het oog op het langverwachte tegenoffensief dat Oekraïne mogelijk gaat starten bij het front is alle steun welkom, zei Oleksii Danilov, de hoofd van het Oekraïense verdedigingsraad. “Het is belangrijk dat onze president fysiek aanwezig is om onze belangen te verdedigen”, zei Danilov, die het bezoek aankondigde op nationale tv.

Een signaal afgeven

Zelensky’s reis om de wereld moet Rusland een signaal geven: dat Oekraïne verbonden is met de wereld. Dus spreekt hij in Japan vermoedelijk met oude bekenden, zoals de Amerikaanse president Biden, een groot voorstander van felle sancties tegen Rusland. Toch is het niet alleen steun van de G7-landen die Zelensky zoekt, want die heeft hij eigenlijk al binnen. Tijdens een verrassingsbezoek van Biden aan Oekraïne in februari dit jaar, zei de president al dat hij Kiev zou steunen “zolang dat nodig is”.

Het bezoek aan Hiroshima biedt Zelensky de kans om verder te kijken, naar de leiders van India, Brazilië en andere landen die in Japan zijn uitgenodigd als observanten. Zij zijn een stuk voorzichtiger met steun voor Oekraïne dan de G7-landen zelf. Dat ze nu recht tegenover Zelensky komen te staan, kan het lastiger maken dat standpunt vol te houden.

“Het belang van Zelensky’s bezoek is niet het zien van de G7-landen - hun steun heeft hij al”, zei Josh Lipsky van het Atlantic Council GeoEconomics Center tegen CNN. “Het doel is regeringen in het echt te zien, die dit jaar als observanten zijn uitgenodigd.”

Lipsky noemt Zelensky’s reis een “zeldzame kans” om Oekraïnes belangen te verdedigen tegenover landen die Rusland blijven steunen met handel. Dat lijkt te lukken: een afzonderlijk gesprek met de Indiase president Narendra Modi staat volgens India al op de planning.

