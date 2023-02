Zelensky is bij de EU: ‘Schuldgevoelens zijn er nog steeds’

Oekraïne en de Europese Unie kennen elkaar goed en overleggen veel. Twee weken geleden waren leden van de Europese commissie nog in Kiev. President Zelensky zit vaak digitaal bij vergaderingen van regeringsleiders. Het is daarom de vraag wat ze vandaag nog bespreken. Volgens Trouw-correspondent Romana Abels wil Zelensky voorkomen dat Oekraïne Europa gaat vermoeien.

Romana, een drukke dag voor jou. Is het ook een belangrijke dag voor de EU?

“Europa is vanaf het begin van de oorlog zeer begaan met het lot van Oekraïne. Niet zo gek als je bedenkt dat de invasie ook een ander land als Polen of Hongarije kan treffen. Oneerbiedig gezegd blijft Oekraïne een belangrijke buffer tussen Europa en de Russen. Schuldgevoelens spelen vanaf het begin een rol. Europa was gewaarschuwd voor Russische agressie, maar onderschatte de snelheid ervan. Een fout.”

Speelt Zelensky daarop in?

“De president legt constant uit wat zijn volk overkomt. Hij brengt de ellende helder over het voetlicht, het blijft toch een acteur. En de Europese landen geven ook steeds meer steun. Aan het begin van de oorlog ging het over geld voor herstel. Nu worden er hoe langer hoe meer serieuze wapens geleverd. Dat was aan het begin ondenkbaar. Hoewel Zelensky om steeds meer vraagt, worden er vandaag geen grote beloften gedaan. Hij loopt hier niet weg met zestig straaljagers onder zijn arm.”

Spreken ze nog over het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne?

“In principe niet. Dat zijn puur ambtelijk processen die men hier hoofdstukken noemt. Stap voor stap moet Oekraïne gaan voldoen aan Europese regels, en ook daar bemoeit Zelensky zich mee. Uit het niets is zijn land kandidaat geworden, een vragenformulier van 4000 pagina’s over rechtspraak en bankzaken ligt ingevuld klaar. In Brussel zeggen ze dat ze nog nooit zo’n snelheid hebben gezien, het gaat ontzettend hard. Misschien hoopt de president dat vandaag daaraan bijdraagt, maar het zal de EU weinig uitmaken.”

Deze week kwamen er opnieuw berichten uit Oekraïne over corruptie in het leger. Is dat een probleem voor het lidmaatschap?

“Het klinkt verontrustend. Anderzijds is het precies wat Zelensky moet doen: corruptie lokaliseren een aanpakken. Het verbaast niemand dat er nog problemen zijn, als er maar aan gewerkt wordt. Verder is het niet te zeggen hoe lang dat nog duurt. Ieder hoofdstuk kan jaren duren. En Zelensky is zo belangrijk in het proces – wat als hem iets overkomt?”

