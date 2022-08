Zelenski zegt na stroomuitval dat kernramp ‘ternauwernood’ is voorkomen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat de wereld is ontsnapt aan een nucleaire catastrofe. De kerncentrale van Zaporizja is de grootste van Europa en wordt door Rusland bezet.

De centrale kampte donderdag met elektriciteitsproblemen, waardoor het risico bestond op oververhitting van de nucleaire installatie omdat de koelsystemen dan niet meer werken. Zelenski zei donderdag dat een catastrofe ‘ternauwernood’ is voorkomen dankzij een noodaggregaat.

“Als de dieselgeneratoren niet waren ingeschakeld en het personeel van de centrale niet had gereageerd op de stroomuitval, dan hadden we nu al te maken gehad met de gevolgen van een kernramp”, aldus Zelenski.

Hoogspanningskabel beschadigd

Donderdag zou een hoogspanningskabel, die de centrale van elektriciteit voorziet, zijn beschadigd door een brand in de buurt van Zaporizja. Daardoor kwamen de laatste twee nog werkende reactoren, de andere vier reactoren zijn al uitgeschakeld, tijdelijk stil te liggen. De konden kort daarna worden geactiveerd dankzij de dieselgenerator die gebruikt wordt voor zulke noodgevallen.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wil volgende week een team naar de kerncentrale sturen. De nucleaire waakhond van de Verenigde Naties maakt zich al langer zorgen over de situatie in en rondom Zaporizja en wil toegang hebben tot de centrale voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden.

IAEA-directeur Rafael Grossi waarschuwde eerder deze maand dat de situatie ‘volledig uit de hand’ liep. Russische militairen maken de dienst uit in de centrale, terwijl Oekraïense medewerkers onder extreme omstandigheden en grote druk de reactors draaiende moeten zien te houden.

Schild tegen Oekraïense aanvallen

Rusland plaatst veel militairen en wapeninstallaties in en rondom de centrale, waardoor het Zaporizja gebruikt als een schild tegen Oekraïense aanvallen. Een ramp in de centrale zal namelijk vooral Oekraïne schaden. Toch vinden er geregeld gevechten en beschietingen plaats in de buurt van Zaporizja.

De gevechten en beschietingen in het gebied bemoeilijken ook de IAEA-missie. Hoewel Rusland zijn medewerking heeft toegezegd, probeert Moskou het gebied onveilig te maken voor inspecties, aldus Kiev.

