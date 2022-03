Zelenski waarschuwt Russische strijdkrachten, ‘Explosies in Oekraïense stad Lviv’

Journalisten van CNN melden vrijdagochtend explosies in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne nabij de grens met Polen. De explosies zouden enkele minuten nadat het luchtalarm afging geklonken hebben.

Een journalist van de BBC meldt op Twitter dat de rook uit de buurt van het vliegveld komt. De burgemeester van de stad ontkent dit en zegt dat er een gebouw naast het vliegveld is getroffen. Ook op andere plekken in de stad zijn explosies gehoord.

Volgens het Oekraïense leger gaan Russische troepen nog steeds door met de gedeeltelijke blokkade en beschietingen van de stad noordelijk gelegen stad Tsjernihiv . Als sinds het begin van de oorlog is Tsjernihiv het doelwit van Russische aanvallen. Veel gebouwen zijn verwoest en donderdag melden de autoriteiten hier zeker 50 doden binnen 24 uur.

Ook Brovary, een voorstad van Kiev wordt geregeld onder vuur genomen, melden de Oekraïense strijdkrachten. In het zuiden van het land proberen de Russen langs de Zwarte zee een luchtverdedigingssysteem op te sporen en te vernietigen.

Large cloud of smoke to the west of the beautiful city of Lviv. Explosions reported about an hour ago.

It’s in the direction of the airport 6kms from city centre. pic.twitter.com/SBt23emudG — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 18 maart 2022

Brits leger: Russische bevoorrading verstoord door tegenaanvallen

De bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne verloopt, volgens het Britse ministerie van defensie, moeizaam omdat essentiële aanvoerlijnen onder vuur liggen. Zelfs essentiële basisbehoeften als voedsel en brandstof kunnen lastig naar het front worden gebracht. Het ministerie meldt dat in de nacht van donderdag op vrijdag in een update over de situatie in Oekraïne.

De Russische troepen kampen volgens Britse inlichtingendiensten met logistieke problemen. Zo heeft Rusland geen controle over het Oekraïense luchtruim en verloopt de opmars traag door onder meer opgeblazen bruggen. Daarnaast wordt de bevoorrading van troepen aan het front bemoeilijkt door “onophoudelijke Oekraïense tegenaanvallen”.

Dagelijkse toespraak

In zijn dagelijkse toespraak heeft Volodimir Zelenski de Russische strijdkrachten gewaarschuwd. “Wij zijn nu anders dan in 2014", zei de Oekraïense president in de nacht van donderdag op vrijdag in een video op Facebook over de annexatie van de Krim die destijds “zonder slag of stoot” verliep. Het Oekraïne van vandaag is volgens Zelenski “in staat om zich 22 dagen lang te verdedigen tegen een grootschalige inval”.

De Oekraïense president richtte zich, net als een dag eerder, opnieuw tot Russische strijders. Dit keer waarschuwde hij in het bijzonder huurlingen uit andere landen die hij wil behoeden voor “de slechtste beslissing van hun leven”. Zelenski zei dat “een lang leven beter is dan het geld dat wordt geboden voor een kort leven”.

Ook deed de president van het belaagde Oost-Europese land een direct beroep op Duitsland en Duitsers, wier opvattingen volgens hem aan het veranderen zijn. Niet langer is Duitsland volgens Zelenski, die donderdag de Bondsdag toesprak, “onbereikbaar achter een onzichtbare maar sterke muur”. Hij riep bondskanselier Olaf Scholz op voor “langdurige en eerlijke” vrede in Europa te zorgen.

Over de lopende onderhandelingen met Moskou wilde Zelenski weinig kwijt. “Het is beter om in stilte te werken in plaats van op televisie, radio en Facebook”, aldus de president.

