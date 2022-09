Zelenski waagt zich tot dicht bij front in onlangs bevrijde stad Izjoem

Het was koud en het miezerde, maar de stemming was strijdbaar, toen president Zelenski de Oekraïense vlag hees en soldaten toesprak in Izjoem. De stad, in de Oost-Oekraïense provincie Charkov, werd een week geleden bevrijd.

Zelenski’s bezoek was een even symbolische als gewaagde onderneming, want het front ligt zo’n vijftien kilometer verwijderd van het centrale plein waar hij sprak voor het geschonden stadhuis, en waar hij soldaten decoreerde. “Onze blauw-gele vlag wappert al in het niet-bezette Izjoem. En zo zal het zijn in elke Oekraïense stad en elk dorp”, stelde Zelenski in een post op Telegram. Volgens Zelenski zijn meer dan driehonderd steden en dorpen, woonplaatsen van zo’n 150.000 mensen, heroverd op Rusland.

Veel nieuws van het front – verboden terrein voor journalisten – was er woensdag niet, na de opeenvolging van Oekraïense successen in de provincie Charkov. Zwaar gevochten wordt er bij de plaats Liman, ten zuidoosten van Izjoem. Deze stad ligt in de provincie Donetsk, tegen de provincie Loegansk aan, dat Rusland bezet heeft na maandenlange gevechten.

Nieuwe frontlinie

“Dat is waar ze (de Russen, red.) het meest bang voor zijn – dat we Liman innemen en dan oprukken naar Lisitsjansk en Severodonetsk”, zei Zelenski’s adviseur Oleksej Arestovitsj in een filmpje op YouTube.

Het Russische leger verplaatst nu zijn luchtafweersystemen uit bezette gebieden naar Loegansk en andere gebieden die onder Oekraïense druk staan in het oosten, en soms naar Rusland zelf. Dat stelt de generale staf van het Oekraïense leger, bericht persbureau Interfax Oekraïne.

Door de recente opmars is een nieuwe frontlinie ontstaan langs de Oskil, de rivier die ruwweg de oostgrens van de provincie Charkov vormt, zegt de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War (ISW). “De Russische troepen zijn waarschijnlijk niet sterk genoeg om verdere Oekraïense doorbraken langs de hele Oskilrivier te voorkomen omdat het er niet op lijkt dat ze versterking krijgen. Oekraïense troepen zullen in staat zijn om die zwakte te benutten, en een tegenoffensief aan de overkant van de Oskil te beginnen wanneer zij dat verkiezen”, schrijft de ISW.

