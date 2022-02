Zelenski, van komiek tot schild van de wereld tegen Poetin

Stop met die jobstijdingen over de Russische invasie, hield de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden voor, dat brengt ons land enorme schade toe. Maar nu Oekraïne de noodtoestand heeft afgekondigd en zijn reservisten heeft opgeroepen, zullen weinig inwoners nog fiducie hebben in een ander scenario dan zo’n invasie.

Aan de andere kant poogt Zelenski al weken de wereld ervan te overtuigen dat niet alleen Oekraïne acuut levensgevaar loopt: nee, Poetin bedreigt heel Europa, ja heel de wereld.

We waarderen alle geleverde wapensteun, zei Zelenski zaterdag tegen de verzamelde politici op de internationale veiligheidsconferentie in München. “Maar iedereen moet begrijpen dat dit niet een soort donatie is, een gebaar waar Oekraïne om moet smeken. Dit is jullie bijdrage aan de Europese veiligheid, waarvoor Oekraïne de afgelopen acht jaar heeft gediend als schild, tegen een van ’s werelds grootste legers.”

‘Appeasement’, verweet Zelenski de wereld daar in München.

In diezelfde stad accordeerde de Britse premier Chamberlain in 1938 Duitslands annexatie van het Sudetenland, in de hoop Hitler af te houden van oorlog door appeasement – inschikken.

Werelddominantie

Precies dat, inschikken, heeft de internationale gemeenschap tegenover Poetin ook gedaan, wilde Zelenski maar zeggen. Immers: in 2007 schrikte Poetin op dezelfde jaarlijkse conferentie in München de wereld op met de aankondiging dat Moskou zich teweer zou stellen tegen de Amerikaanse werelddominantie. De annexatie van de Krim in 2014 was een gevolg van westers appeasement sinds Poetins omineuze toespraak, aldus Zelenski. Slappe sancties volgden, en nu begint Poetin aan het volgende gerecht op zijn menu.

Zelenski, het schild van de wereld tegen Poetin: dat was niet de associatie die Zelenski opriep toen hij in 2019 president van Oekraïne werd. Met 73 procent van de stemmen was hij uit de stembus gekatapulteerd, deze komische acteur uit een tv-serie over een leraar die per ongeluk president werd. Als dat maar goed ging…

In het internationale applaus dat Zelenski zaterdag in München ten deel viel, klonk een sentiment van solidariteit en identificatie met de belegerde president door. De ex-komiek blijft overeind onder de druk van de bruut. Ook tegen de druk vanuit Europa: want kan hij niet wat inschikken? De Franse president Macron nam de term ‘Finlandisering’ in de mond. Nee, zegt Zelenski, Poetin wil niet mijn vinger, maar mijn hele land.

Wie zeurt er nog over dat Zelenski, met zijn anti-corruptiebeloften, zelf protégé is van een oligarch? Ja, Poetin. Die hekelt Oekraïne’s endemische corruptie, maar kampt op dit vlak zelf met een imagoprobleem. Ook Poetins jeremiade over Oekraïne als bolwerk van neonazi’s raakt de – Joodse – Zelenski niet. En dat Zelenski vrede met Rusland beloofde maar nu oorlog krijgt, wordt niet hem, maar Poetin aangerekend.

Een marionet van de Navo en de VS noemt Poetin hem. Maar als puntje bij paaltje komt staat Zelenski, de anti-Poetin, er alleen voor, wapensteun of niet. Goede kans dat hij bezig is aan de laatste dagen van zijn laatste termijn.

