Zelenski probeert het schuldgevoel van Amerika te vergroten: ‘Ik roep jullie op om meer te doen’

President Zelenski wist waarschijnlijk al dat hij meer ging vragen dan hij kon verwachten: het instellen van een no-fly zone boven Oekraïne is en blijft een brug te ver voor de meeste Amerikaanse politici. Maar in zijn toespraak tot het Amerikaanse Congres, op woensdagmiddag via een videoverbinding vanuit Kiev, leek hij vastbesloten om het schuldgevoel dat sommigen van hen toch ook zullen voelen over die weigering, maximaal te vergroten, en te gebruiken om andere toezeggingen binnen te slepen.

Hij verscheen als de oorlogspresident zoals we die de afgelopen weken hebben leren kennen: in T-shirt, met een baard van een paar dagen. Het was zijn belangrijkste optreden in een soort virtuele tour langs parlementen, waarbij hij steeds op de nationale gemoederen probeerde te werken. In het Verenigd Koninkrijk maakte Zelenski een toespeling op de beroemdste zin van William Shakespeare toen hij retorisch vroeg of Oekraïne to be or not to be was.

‘Is dat te veel om te vragen?’

In zijn toespraak tot Amerika refereerde hij aan ‘de pagina's in jullie grote geschiedenis die jullie in staat stellen om te begrijpen wat wij nu voelen’. Hij noemde Pearl Harbor (waar de Japanse luchtmacht in 1941 de Amerikaanse vloot decimeerde) en de aanslagen van 11 september 2001 als voorbeelden van hoe het kwaad vanuit de lucht ineens neer kan dalen. “Ons land maakt nu al drie weken lang iedere dag hetzelfde mee. Rusland veranderde de Oekraïense lucht in een bron des doods voor duizenden mensen”. Hij citeerde vervolgens ook nog Martin Luther King in zijn pleidooi voor het instellen van een no-fly zone.

“Is dat te veel om te vragen?”, vroeg Zelenski retorisch. Dat is het, want daarover bestaat in de Amerikaanse politiek een opmerkelijke consensus. Amerika wil Oekraïne ruimhartig helpen, ook militair, maar geen risico lopen om in direct gevecht met Russische militairen te komen en zo in een escalatie te belanden waar niemand meer grip op heeft.

Republikeinen en Democraten zeldzaam eendrachtig

Democraten en Republikeinen constateerden de afgelopen dagen tot hun eigen verbazing dat ze in decennia niet zo eendrachtig zijn geweest. Bij de Republikeinen heeft de gematigde vleugel het in dit dossier duidelijk gewonnen van de kringen rondom oud-president Trump, waar een zekere bewondering bestaat voor de Russische president Poetin, en waar ze geen gelegenheid laten passeren om Biden slap leiderschap te verwijten.

Maar als Republikeinen al geneigd zouden zijn tot een poging om politiek gewin uit de Oekraïne-oorlog te slepen, dan wordt dat bemoeilijkt door het beleid van president Trump. Die wilde Oekraïne immers alleen helpen als president Zelenski een onderzoek zou starten naar de vermeende corruptie van Joe Bidens zoon Hunter Biden. Dat is achteraf bezien een beetje pijnlijk, dus zelfs over Hunter Biden, tot voor kort een favoriet Republikeins stokpaardje, hoor je in Washington ineens niemand meer. Oekraïne staat, in de Amerikaanse politieke verbeelding, niet langer symbool voor corruptie, maar voor heldhaftig verzet tegen een autocraat.

Brute scenes van ontploffende gebouwen

Journalisten registreerden zelfs enig gesnotter vanuit de rijen der verzamelde parlementariërs nadat Zelenski een filmpje had afgespeeld dat de verwoestingen op afstand invoelbaar moest maken. Idyllische beelden voor de oorlog, met spelende kinderen en oma's die duiven voerden in het park werden daarin afgewisseld met brute scenes van ontploffende gebouwen, ontredderde vluchtelingen en bebloede slachtoffers, dit alles begeleid door indringende vioolmuziek.

Congresleden die zich, door emoties overmand, geroepen voelden om toch iets te doen, had Zelenski net daarvoor wat praktische tips meegegeven. “Jullie moeten meer doen”, had hij gezegd. Zo zijn er nog steeds Amerikaanse bedrijven die zaken doen met Rusland: Congresleden met zulke bedrijven in hun district moeten die onder druk zetten om daarmee op te houden, aldus de Oekraïense president.

De Amerikaanse president Joe Biden zal na Zelenski het Congres ook nog toespreken. Reeds uitgelekt is dat hij 800 miljoen dollar aan extra militaire hulp zal toezeggen. Daar zullen weinig Amerikaanse politici bezwaar tegen maken. Zelenski mag zich intussen voorbereiden op zijn volgende belangrijke toespraak, komende zondag voor de Israëlische Knesset.

