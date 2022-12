Zelenski oogst applaus en steun, maar niet onbeperkt

De symboliek begon al met de legergroene kledij van de Oekraïense oorlogspresident. Het zat ’m ook in de medaille die Zelenski aan zijn gastheer president Biden overhandigde, afkomstig van een Oekraïense militair die zijn onderscheiding graag wilde doorgeven aan de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne.

En verder was er die Oekraïense vlag, vol handtekeningen van soldaten, die Zelenski aan het Congres overhandigde. “Toen ik gisteren in Bachmoet was, gaven onze helden me deze vlag”, zei Zelenski in zijn toespraak. “De vlag van degenen die Oekraïne, Europa en de wereld verdedigen, ten koste van hun levens.”

Waagstuk

Zelenski’s eerste buitenlandse reis sinds de grootschalige Russische invasie zal zijn heldenstatus geen kwaad hebben gedaan. Hij heeft wel grotere risico’s genomen – op zijn belegerde post blijven, bijvoorbeeld – maar ook zijn land verlaten was een waagstukje. Zelenski moest ervoor naar de Poolse grens reizen, vandaar in een Amerikaanse diplomatenauto naar vliegbasis Rzesów, en toen naar luchtmachtbasis Andrews, nabij Washington.

Maandenlang was de trip voorbereid, op aandringen van Nancy Pelosi, de vertrekkende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Over anderhalve week moet de Democrate plaatsmaken voor een Republikein, in een door de Republikeinen gedomineerd Huis. Gedoodverfde opvolger is Kevin McCarthy, die benadrukt dat zijn partij niet langer een ‘blanco cheque’ zal uitschrijven voor Oekraïne.

Zelenski’s bliksembezoek was precies daarom nu gepland, aan de vooravond van een nieuwe fase in Bidens termijn. Het Amerikaanse staatshoofd belooft dat de VS Oekraïne ‘zo lang als nodig’ zullen bijstaan, maar hij is daarvoor afhankelijk van een op dit punt verdeelde Republikeinse partij.

Om zoveel mogelijk sceptici aan zijn zijde te krijgen, gebruikte Zelenski zijn retorische gaven om te benadrukken dat steun aan Oekraïne ‘geen liefdadigheid’ is, maar ‘een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie’. Oekraïne zal ‘op de meest verantwoord mogelijke manier’ omgaan met de tientallen miljarden van de Amerikaanse belastingbetaler.

Zelenski als de nieuwe Churchill

Zodra woensdag het veiligheidshalve lang geheim gehouden nieuws van Zelenski's komst werd vrijgegeven, trokken Amerikaanse media vergelijkingen met het bezoek in 1941 van de Britse premier Churchill.

Die had immers, bijna op de dag af 81 jaar geleden, ook het Congres toegesproken en met president Roosevelt overlegd over Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog. ‘Dat kerstbezoek bezegelde de alliantie die de Tweede Wereldoorlog zou winnen en de naoorlogse democratische wereld opbouwde’, schreef CNN.

Maar Zelenski’s bezoek verschilde van dat van Churchill pal na de aanval van Japan, bondgenoot van nazi-Duitsland, op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor. De VS worden nu niet aangevallen. En anders dan toen doet president Biden juist moeite om vooral niet direct militair betrokken te raken bij Ruslands oorlog tegen Oekraïne.

Zelenski moet accepteren dat zijn bondgenootschap met de VS – en andere Navo-lidstaten – niet onbegrensd is. Toch gaf hij een steek onder water in zijn toespraak, waarin ook hij de Tweede Wereldoorlog aanhaalde, en de Amerikaanse soldaten die vochten tegen Hitlers Ardennenoffensief in 1944. “Oekraïne heeft nooit Amerikaanse soldaten gevraagd om op ons land voor ons te vechten”, zei hij. Om in één adem te vervolgen: “Ik kan u verzekeren dat Oekraïense soldaten zelf perfect Amerikaanse tanks en vliegtuigen kunnen bedienen.”

Ruslands grenzen

Amerikaanse tanks en vliegtuigen? Die zou Zelenski wel willen hebben, maar die leveren de VS niet, evenmin als andere wapensystemen die Oekraïne enorm militair voordeel zouden bieden, maar die letterlijk en figuurlijk over Ruslands grenzen kunnen reiken, bijvoorbeeld Atacms-raketten, met een bereik van 300 kilometer.

Daarover kwam een vraag op de gezamenlijke persconferentie. President Biden antwoordde dat de Navo ‘geen oorlog met Rusland zoekt’. Ook suggereerde hij dat levering van dergelijke wapensystemen zou leiden tot onenigheid binnen het bondgenootschap.

Met zijn bezoek hoopte Zelenski de VS niet alleen te bedanken voor de steun en die veilig te stellen voor de toekomst. Hij heeft ook herhaald dat er nog meer nodig is om Rusland te verslaan, meer wapens, en liefst nog geavanceerder. Wat dat aangaat is gebleken dat er wel degelijk rek zit in de bereidheid van de VS en Navo-bondgenoten. De levering van Himars-raketlanceerders, en nu ook van Patriot-luchtafweer, is niet zonder aanvankelijke aarzeling gegaan.

Oekraïne, verpersoonlijkt door zijn alom bejubelde president, oogst grote sympathie in het Westen. Maar ongebreidelde steun, daar kan zelfs hij niet voor zorgen.

