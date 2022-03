Zelenski: neutraliteit Oekraïne is een optie; Scholz: ‘Navo niet uit op ander Russisch regime’

Volgens Oekraïense media zijn zondagavond opnieuw meerdere steden vanuit de lucht aangevallen. Onder meer in Kiev, Loetsk, Rivne en Charkov vonden zware explosies plaats. In de noordwestelijke stad Loetsk zou een brandstofdepot zijn geraakt. In alle regio’s van het land waren luchtalarmen te horen.

Het Russische leger zou nieuwe raketaanvallen voorbereiden op Oekraïne door projectielen voor lanceerplatforms naar Wit-Rusland te brengen. De raketten zouden worden gestationeerd bij een eenheid in het zuidoosten van Belarus en zouden bedoeld zijn om te gebruiken met een Iskander-wapensysteem. Deze raketten kunnen worden voorzien van kernkoppen. Het Duitse persbureau DPA kon de informatie niet onafhankelijk verifiëren.

Rusland liet eerder deze maand al weten op korte termijn “modern” militair materieel te leveren aan Wit-Rusland, de belangrijkste bondgenoot van de Russen.

Neutrale status bespreekbaar

President Zelenski heeft tegen Russische journalisten gezegd dat de optie van een neutraal Oekraïne wat hem betreft op tafel ligt, inclusief veiligheidsgaranties voor Rusland. Als het aan Zelenski ligt wordt deze mogelijkheid aan de Oekraïense bevolking voorgelegd in een referendum, nadat de Russische troepen zich hebben teruggetrokken. De status van de oostelijke regio Donbas zou ook op tafel liggen. De Russische bevolking zal dit interview overigens niet te zien krijgen, daar Moskou de publicatie ervan heeft verhinderd.

Zelenski deed de uitspraak in aanloop naar nieuwe vredesonderhandelingen in Turkije deze week. In zijn video richting het Oekraïense volk hield hij een iets andere toon aan. Daarin zei hij de ‘territoriale integriteit’ van het land koste wat het kost te willen bewaren.

Intussen herhaalt de Oekraïense regering hun verzoek richting het westen voor meer wapens en vliegtuigen. “Poetin wil een Noord- en Zuid-Korea creëren in Oekraïne", zei Kyrylo Budanov, hoofd van de inlichtingendiensten.

Erdogan roept op tot wapenstilstand

De Turkse president Erdogan roept in aanloop naar de onderhandelingen op tot een wapenstilstand, en een verbetering van de humanitaire omstandigheden. Burgers in verschillende belegerde steden zoals Marioepol, zitten al weken zonder stromen water, voedselvoorraden raken op en humanitaire hulp komt moeizaam op gang. De evacuatie van bewoners is inmiddels wel op gang gekomen, al wist de BBC te melden dat Rusland inwoners van de stad met geweld dwingt naar Rusland te evacueren.

De Duitse bondskanselier Olaf Schulz voelde zich genoodzaakt te benadrukken dat de Navo niet uit is op een ander regime in Rusland. Hij zei dit na uitspraken van de Amerikaanse president Biden zondag, waarin hij zei dat Poetin een 'slager’ is die niet aan de macht kan blijven. Later voegde Biden toe dat hij met zijn uitspraken niet uit is op een ander regime.

