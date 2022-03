Liveblog Oorlog Oekraïne

Zelenski live in Europarlement: Niemand zal ons breken

De verwoesting voor het regeringsgebouw van Charkov aan het vrijheidsplein, na een raketaanval dinsdag. Beeld AFP

In dit liveblog van dinsdag 1 maart houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.