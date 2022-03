Zelenski kritisch op westerse landen, Rusland belooft ‘veilige corridors’ voor evacuaties uit Oekraïense steden

Het Oekraïense leger schrijft op Facebook dat Rusland zich voorbereidt op een bestorming van Kiev. Het Russische leger zou bezig zijn met het verzamelen van ‘middelen’ om de hoofdstad in te kunnen nemen, ondertussen zijn troepen bezig om Irpin en Boetsja in te nemen. Deze steden liggen een aantal kilometer ten noorden van de stadsgrenzen van Kiev.

Op meerdere plekken in Oekraïne zijn vannacht beschietingen gemeld. . Zo schrijft The Kyiv Independent dat in de buurt van de zuidelijke havenstad Odessa een dorp beschoten is. Een journalist van The New York Times meldt op Twitter dat de zuidelijke stad Mykolajiv vannacht aangevallen is. Het Belarussische oppositiekanaal Nexta meldt een grote explosie in Loegansk. Er zou een oliedepot in brand zijn gevlogen.

Tekst gaat verder onder de tweet

A strong explosion in #Luhansk. It looks like an oil depot is on fire. pic.twitter.com/B94Xkq8Cyt — NEXTA (@nexta_tv) 7 maart 2022

Rusland: humanitaire corridors Charkov, Kiev, Soemi en Marioepol

Rusland stelt om 08.00 uur Nederlandse tijd een staakt-het-vuren in bij Charkov, Kiev, Soemi en Marioepol, om burgers de kans te geven de Oekraïense steden te verlaten. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie volgens persbureau Interfax. Deze zogenoemde humanitaire corridors worden opgezet op persoonlijk verzoek van de Franse president Emmanuel Macron en vanwege de huidige situatie in die steden, aldus het ministerie.

Rusland en Oekraïne zullen vandaag een derde gespreksronde houden over het beëindigen van de vijandelijkheden. Dat hebben beide zijden inmiddels bevestigd. De gesprekken zullen wederom in Belarus plaatsvinden. Het aanvangstijdstip is nog onbekend.

Kritisch op westerse landen

Ondertussen heeft de Oekraïense president Zelenski in een videoboodschap op Facebook kritiek geuit op het uitblijven van een internationale reactie op het Russische dreigement om nu ook militaire gebouwen in Oekraïne aan te vallen.

Rusland voelt zich volgens hem vrij om zulke “geplande wreedheden” aan te kondigen, omdat er toch geen westerse reactie komt. “Denk aan het gevoel van straffeloosheid dat de indringers nu hebben”, aldus Zelenski in de videoboodschap aan staatshoofden, regeringsleiders en politici van andere landen.

Zondag kondigde Moskou aan om Oekraïense bedrijven van het militair-industrieel complex te zullen bestoken, als onderdeel van het plan om Oekraïne te demilitariseren. Volgens Zelenski werken in de fabrieken van de wapenindustrie duizenden mensen en wonen honderdduizenden mensen in de nabije omgeving, wier leven direct in gevaar komt. ‘De brutaliteit van de agressor’ is volgens de president een duidelijk signaal dat de westerse sancties tegen Rusland niet volstaan.

Tekst gaat verder onder de video

Actiedag voor Oekraïne van start met 21,4 miljoen euro op Giro555

Op Giro555 is in de afgelopen dagen 21,4 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is 5 miljoen euro meer dan de vorige tussenstand, afgelopen zaterdag. Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval van Rusland.

Radio-dj’s Sander Lantinga en Gerard Ekdom hebben maandag om 06.00 uur het startsein gegeven voor de landelijke actiedag van Giro555 Samen in actie voor Oekraïne. Landelijke en regionale media komen de hele dag massaal in actie voor Giro555.