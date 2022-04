Zelenski kan eind juni horen of zijn land EU-kandidaat is

Vraag je het aan Mark Rutte, dan is er geen sprake van. Oekraïne kan nog zo zwaar onder vuur liggen, kandidaat-EU-lid wordt het nog niet. Daar is nu eenmaal geen spoedprocedure voor, zei Rutte in maart. Oekraïne zelf ziet dat anders, net als zijn buurlanden die al wel bij de Unie horen.

“We geloven dat we binnen enkele weken kandidaat-lid zijn”, zei president Volodimir Zelenski toen hij tijdens het paasweekeinde een ingevulde Europese vragenlijst naar Brussel terugstuurde. Die lijst was hem tien dagen eerder persoonlijk in Kiev door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen overhandigd. Het was het antwoord op Zelenski’s formele verzoek, uit maart, om EU-lid te worden.

Een paar duizend vragen

Het is een standaard vragenlijst, bestaand uit een paar duizend vragen over de staat van de democratie, economie en de wetgeving. Ieder land dat lid wil worden van de EU krijgt hem. Met de antwoorden kan Brussel vaststellen wat er nog allemaal moet gebeuren voordat het land echt lid kan worden.

Von der Leyen heeft Zelenski beloofd in sneltreinvaart de lijst te analyseren. Die analyse moet de basis vormen voor een eerste advies van de Commissie aan de lidstaten. Zelenski verwacht nu dat de Commissie de Europese Raad binnenkort adviseert om het land de status van kandidaat-lid toe te kennen. Gaan die landen daar alle 27 mee akkoord, dan kan Oekraïne inderdaad snel kandidaat-lid zijn.

Trendbreuk

Het zou wel een trendbreuk zijn. “De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat dat proces steeds langer duurt”, zegt Marie-Eve Bélanger, politicoloog aan de universiteit van Genève, die onderzoek doet naar Europese toetredingsprocessen.

“Er is grote druk van landen aan de oostflank van Europa om de kandidatuur nu meteen te erkennen. Maar niet iedereen is het daarmee eens.”

Het is gebruikelijker om na een eerste vragenronde een tweede te beginnen en alle vragen dan langdurig te analyseren voor er een advies komt.

Anders dan andere aanvragen

Maar de kwestie-Oekraïne is anders dan anders. Mocht de Commissie inderdaad snel een advies klaar hebben over de kandidatuur van Oekraïne, dan kunnen de lidstaten daar bij een Europese top op 23 en 24 juni over gaan vergaderen.

Of die inderdaad omgaan, is nog niet bekend. “Ze zullen niet ongevoelig zijn voor de symboliek die uitgaat van de kandidatuur”, verwacht Bélanger. De status heeft voor Oekraïne meer dan symbolisch voordeel: hij betekent ook dat het land eerder recht heeft op Europees geld.

“Mocht dat gebeuren, dan is de verwachting dat de EU ook de toetredingsprocessen van de zes kandidaat-lidstaten in de westelijke Balkan versnelt”, zegt Bélanger.

