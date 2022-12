Zelenski in de VS: ‘Als we de Patriots hebben, kunnen onze patriotten de vrijheid bevechten’

Kort nadat Volodimir Zelenski was uitgesproken kon woensdagavond de foto worden gemaakt die de Oekraïeners hoop moest geven en Vladimir Poetin ongetwijfeld buikpijn bezorgd heeft. Op de voorgrond de Oekraïense president in zijn vaste uitmonstering, een groene legertrui. Achter hem de vice-president van de Verenigde Staten en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die samen een blauw-gele vlag omhoog houden, het geel vol met de namen van de militairen die hem die vlag nog geen etmaal geleden in frontstad Bachmoet overhandigden. Zelenski had zojuist een thuiswedstrijd gewonnen, zo leek het.

Maar aan de Republikeinse kant van de zaal waarin een verenigde vergadering van het Amerikaanse Congres hem ontving, waren behoorlijk wat banken leeg. Enkele Republikeinen hebben de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat ze geen steun willen verlenen aan Oekraïne. Ook had het onverwachte bezoek van de Oekraïense president de Congresleden verrast, velen waren al voor het kerstreces naar huis gegaan, en niet iedereen vond dit het waard om rechtsomkeert te maken.

Minutenlang gejuich

Degenen die er wel waren, juichten Zelenski minutenlang toe, en applaudisseerden ook tussendoor regelmatig toen hij met telkens weer andere woorden verzekerde dat Oekraïne onverzettelijk stand zal houden tegen Rusland. Mits, kwam er evenzovele keren achteraan, de Verenigde Staten en Europa hun steun aan zijn land zouden volhouden. “Als we de Patriots hebben”, zei hij eerder na een gesprek met president Joe Biden, waarin hem dat felbegeerde wapensysteem werd toegezegd, “vraag ik om meer Patriots.”

Tijdens zijn toespraak tot het Congres was hij poëtischer: “Als jullie Patriots de Russische terreur tegen onze steden stoppen, dan kunnen Oekraïense patriotten voluit de vrijheid bevechten”. Hoe de weg naar de vrijheid er precies uitziet, kon Zelenski noch Biden zeggen tijdens hun persconferentie.

“Een rechtvaardige vrede, ik weet niet wat dat precies is”, zei Zelenski. “Voor mij is vrede: geen compromissen, een soeverein Oekraïne, met al ons gebied terug, en herstelbetalingen. Maar als vader zeg ik: hoeveel ouders hebben er hun kinderen niet verloren, wat is een rechtvaardige vrede voor hen?”

Tien-puntenplan voor vrede

Tijdens zijn toespraak verwees Zelenski kort naar het tien-puntenplan voor vrede dat hij in november via video had voorgelegd aan de G-20 top in Bali. Maar hij nam niet de moeite om er ook maar één punt uit te noemen. Voorlopig is doorvechten de enige optie, in wat volgens hem in feite een wereldoorlog is.

“Deze slag kan niet worden bevroren. En de wereld is teveel met elkaar verbonden om wie dan ook aan de kant te laten blijven staan.” Op inkeer van de tegenstander hoeft volgens hem niemand te hopen: “Het zou naïef zijn te wachten op stappen van Rusland, de bevolking is nog steeds vergiftigd door het Kremlin”. Dat doorvechten kan niet zonder hulp van het Westen, en met name de VS, en daar was Zelenski voor gekomen.

“Ik hoop dat mijn woorden weerklank zullen vinden in de huizen van alle Amerikanen”, zei hij aan het begin van zijn in het Engels gehouden toespraak. En om dat te bevorderen, verwees hij naar de Amerikaanse revolutie: “Ook wij voeren nu een onafhankelijkheidsoorlog”.

‘Ze verbranden en vernietigen alles wat ze zien’

Ook haalde hij de Tweede Wereldoorlog aan, van de vastbeslotenheid van president Franklin Roosevelt na de Japanse overval op Pearl Harbor tot het winterse bloedvergieten in het Ardennenoffensief: “De Russische tactiek is primitief. Ze verbranden en vernietigen alles wat ze zien. Ze sturen veroordeelde misdadigers de oorlog in, halen alles uit de kast, net als die andere tirannie deed in het Ardennenoffensief, alles tegen de vrije wereld. En net als de dappere Amerikaanse soldaten die Hitlers troepen terugdrongen met kerst 1944, zo doen dappere soldaten dat deze kerst met de soldaten van Poetin.”

En ook de financiële steun moet blijven komen. Het Congres is op weg daarvoor en voor wapens in de komende dagen 50 miljard dollar uit te trekken. “Dat is geen liefdadigheid”, zei Zelenski, “maar een investering in wereldwijde veiligheid en democratie, die we heel verantwoord zullen beheren.”

