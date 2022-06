Zelenski bezoekt fronttroepen die proberen Russen terug te dringen. ‘Ze hebben alle kansen om te winnen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft afgelopen weekend een bezoek aan het front in het oosten van zijn land gebracht om het moreel van de troepen op te vijzelen. Het was zijn eerste reis naar de frontlinie sinds het begin van de Russische invasie.

Zelenski sprak zondag onder andere met troepen in Lysychansk, een van de laatste steden in de provincie Loegansk die de Oekraïners nog volledig in handen hebben. Terwijl Zelenski op bezoek was, woedden in de aangrenzende stad Severodonetsk aan de overzijde van de rivier Siverskyi Donets zware gevechten. Er werd van straat tot straat gevochten en het front golfde op en neer.

Russische generaal gesneuveld

Het Russische leger probeert al ruim een week om Severodonetsk te veroveren. De Russen hebben offensieve operaties elders grotendeels opgeschort om zich te concentreren op de inname van de strategisch gelegen stad, waar ze veel troepen en materieel hebben samengetrokken. Met een grote overmacht aan artillerie voeren ze er intense beschietingen uit. Maar het geschut is van beperkte waarde in de huidige straatgevechten.

Rond het moment van Zelenski’s bezoek sneuvelde in de buurt van Severodonetsk de Russische generaal Roman Kutuzov. Zijn troepen probeerden een weg naar de stad af te snijden. Oekraïense functionarissen publiceerden foto’s van het stoffelijk overschot van de generaal en Russische media bevestigden dat Kutuzov is omgekomen.

Gekleed in zijn gebruikelijke legergroene T-shirt bezocht Zelenski zondag verschillende plekken aan het front. Hij erkende dat de troepen in Severodonetsk het momenteel heel moeilijk hebben onder de aanhoudende zware Russische artilleriebeschietingen, maar hij zei ook dat ze ‘alle kans’ hebben om te winnen. “Ik ben trots op iedereen die ik heb ontmoet”, zei hij na afloop in een videoboodschap.

Madrid zou de Oekraïense tankbemanningen willen opleiden

Zelenski riep zijn westerse bondgenoten opnieuw op om sneller en meer zware wapens te leveren. Zijn militaire planners hopen dat vergroting van hun vuurkracht het mogelijk zal maken om de Russische invasiemacht terug te drijven.

Westerse landen werken daar ook aan. Zo gaat Spanje als eerste land moderne westerse gevechtstanks aan Oekraïne leveren. Volgens Spaanse media gaat om Duitse tanks van het type Leopard 2. Ze staan nu in opslag en moeten nog rijklaar worden gemaakt. Madrid zou ook de Oekraïense tankbemanningen willen opleiden.

Daarnaast onderhandelt Duitsland met Griekenland over een wapendeal voor Oekraïne. Het idee is dat de Grieken relatief oude tanks van Sovjet-makelij, waar de Oekraïners al mee overweg kunnen, gaan leveren aan Oekraïne. Ter vervanging krijgt Griekenland dan modernere Duitse pantserwagens.

En Groot-Brittannië bevestigde maandag dat het, net als de Verenigde Staten, Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) gaat leveren aan Oekraïne. Dit zijn raketlanceersystemen op een zwaar vrachtwagenonderstel, waarmee van een forse afstand en in hoog tempo een groot aantal projectielen kan worden afgevuurd.

Rusland: we zullen Oekraïense troepen nog verder moeten verdrijven

De Russische regering reageerde dreigend op de aangekondigde aanvoer van deze MLRS-raketsystemen. Volgens president Vladimir Poetin zullen de Russen, als deze leveranties doorgaan, doelen gaan aanvallen die ze nog niet eerder hebben aangevallen.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov voegde eraan toe dat de Russen de Oekraïense troepen nog verder zullen moeten verdrijven. “Hoe groter het bereik van de geleverde wapens, hoe verder wij de lijn zullen moeten duwen van waar de neo-Nazi’s Rusland kunnen bedreigen”, aldus Lavrov. Het Russische bewind rechtvaardigt zijn invasie veelal met de ongegronde bewering dat Zelenski’s regering nazistisch is.

Lees ook:

In Donetsk is het gerommel van het naderbij komende front overal te horen

In de provincie Donetsk leven de achterblijvers in afwachting van het naderend Russisch offensief. ‘Iedereen hoopt op goeds voor de toekomst. Maar dat deden de mensen in Severodonetsk en Marioepol ook.’

100 dagen oorlog: waarom liggen de onderhandelingen al weken stil?

Honderd dagen zijn verstreken sinds 24 februari, de dag van de grootscheepse Russische invasie in Oekraïne. Een eind lijkt voorlopig niet in zicht. Wat wel? Een analyse van buitenlandverslaggever Eric Brassem.