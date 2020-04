Zeldzame zeeschildpad profiteert van de rust aan de Thaise stranden en legt volop eieren

In vakantieparadijs Thailand, waar toeristen vanwege het virus wegblijven en de stranden verlaten zijn, blijken zeldzame lederschildpadden zich in de rust meer op het zand te wagen om eieren te leggen. Medewerkers van het Phuket Marine Biological Center (PMBC) melden dat ze sinds november al elf nesten van de schildpadden hebben aangetroffen, het hoogste aantal in twintig jaar.

Thailand heeft reisbeperkingen opgelegd en heeft mensen opgeroepen binnen te blijven. Het toerisme is daardoor ingestort. Maar voor de bedreigde lederschildpadden, de grootste zeeschildpadden ter wereld, lijkt de crisis goed uit te pakken. De dieren leggen hun eieren het liefst op donkere kalme plekken, die schaars waren geworden aan de Thaise kust. Toeristen graven de eieren soms ook op.

Natuurbeschermers zijn blij met het grote aantal nesten. “Dit is een heel goed teken”, zegt PMBC-directeur Kongkiat Kittiwatanawong tegen persbureau Reuters. “Schildpadden lopen groot risico gedood te worden door visserij of mensen die stranden verstoren.”

