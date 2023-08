Zeker vijfhonderd kinderen omgekomen van de honger sinds geweld in Soedan uitbrak

Zeker vijfhonderd kinderen zijn omgekomen van de honger in Soedan sinds daar in april een burgeroorlog uitbrak. Dit meldt hulporganisatie Save the Children. Onder hen ook meer dan twintig baby’s, die tijdens de eerste weken van het conflict stierven in een weeshuis in de hoofdstad Khartoem.

Het dodental betreft alleen het geregistreerde aantal omgekomen kinderen; het daadwerkelijke dodental zal veel hoger liggen, meldt de hulporganisatie. “Zwaar zieke kinderen worden in de armen van hun wanhopige vaders en moeders onze klinieken binnen gedragen, maar het personeel heeft niet de middelen iedereen te helpen. We zien kinderen sterven van de honger die onder andere omstandigheden helemaal te voorkomen was geweest”, zegt Arif Noor, directeur van Save the Children in Soedan.

Half april brak in Soedan een strijd om de macht uit tussen het overheidsleger van de facto president Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire RSF van legerleider Mohamed ‘Hemedti’ Dagalo. De gevechten beperken zich nog altijd grotendeels tot Khartoem en de westelijke provincie Darfur, de thuisbasis van Dagalo, maar in het hele land zijn de gevolgen van de oorlog duidelijk merkbaar.

Bijna de helft van de bevolking in voedselonzekerheid

Volgens de Verenigde Naties heeft het geweld ondertussen vierduizend slachtoffers geëist, maar volgens dokters en activisten in het land ligt het werkelijke dodental veel hoger. Inmiddels verkeren zo’n twintig miljoen Soedanezen – bijna de helft van de totale bevolking – in acute voedselonzekerheid. Het geweld heeft voor meer dan vier miljoen ontheemden gezorgd, en Khartoem is veranderd in een spookstad.

Save the Children, een van de grootste hulpverleningsorganisaties in de wereld, meldt dat het vanwege de veiligheid 57 van zijn voedingscentra in het land heeft moeten sluiten. Tientallen pakhuizen en konvooien van Save the Children en het Wereldvoedselprogramma zijn de afgelopen maanden geplunderd door verschillende strijdgroepen. De aanwezige voorraden hoogcalorisch noodvoeding, waarmee ondervoede kinderen kunnen worden geholpen, zijn zo goed als uitgeput en de enige fabriek in Soedan zelf waar dit werd geproduceerd, brandde in mei tot de grond toe af.

Ondertussen gaat het geweld door. De afgelopen dagen wordt er vooral hevig gestreden rondom het SAF-legerkamp Al Shajara, in het zuiden van Khartoem. Ook werden vorige week nog hevige gevechten gemeld in Nyala, de provinciehoofdstad van Zuid-Darfur.

Lees ook:

Waar het geweld in Soedan vandaan komt − en waar het naartoe gaat

De strijd die momenteel woedt in Soedan kent een lange voorgeschiedenis, en kan tot ver over de grenzen gevolgen hebben als de twee strijdende generaals niet inbinden. Maar van een oplossing lijkt vooralsnog geen sprake.