Zeker veertien leerlingen en een leraar gedood bij schietpartij op een basisschool in Texas

Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker veertien leerlingen omgekomen, meldt gouverneur Greg Abbott.

Daarnaast is een leraar doodgeschoten. De 18-jarige schutter Salvador Ramos is doodgeschoten, aldus Abbott, die sprak van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad. De schutter kwam per voertuig naar de school met in ieder geval een pistool. Mogelijk had hij ook een geweer bij zich, zei Abbott. De dader zou zijn doodgeschoten door politieagenten.

Het drama gebeurde op de Robb Elementary School in de plaats Uvalde. De school, met iets minder dan zeshonderd leerlingen, werd dinsdagmiddag omringd door een zware politiemacht. Het verkeer werd omgeleid en FBI-agenten liepen het gebouw in en uit.

Exacte aantallen

Er zijn volgens ABC News zestien leerlingen met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een 66-jarige vrouw is opgenomen, haar toestand is volgens het ziekenhuis kritiek. Volgens de gouverneur heeft de dader mogelijk zijn oma neergeschoten voordat hij naar de basisschool ging. Details hierover ontbreken vooralsnog nog.

Het exacte aantal doden en gewonden is nog niet bekend, meldt persbureau AP. Over het motief van de schutter en de omstandigheden van de schietpartij is nog niets bekend.