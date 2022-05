Zeker tien doden bij schietpartij supermarkt in Amerikaanse stad Buffalo

De vermoedelijke schutter is de 18-jarige Payton Gendron, uit Conklin, New York, ongeveer 320 kilometer ten zuidoosten van Buffalo. Het was niet meteen duidelijk waarom Gendron helemaal naar Buffalo is gereisd om de aanslag te plegen. De FBI onderzoekt of er sprake is van een haatmisdrijf en extremisme met een racistisch motief, zo meldt de Amerikaanse openbare aanklager. De supermarkt staat in een buurt waar vooral zwarte Amerikanen wonen. Elf van de dertien slachtoffers zijn zwart.

Volgens politiechef Gramaglia opende de schutter, gehuld in camouflage-kleding en kogelvrij vest, rond 14.30 uur het vuur voor de deur van de supermarkt, waarbij drie mensen om het leven kwamen. Eenmaal binnen raakte hij in een vuurgevecht met een bewaker van de supermarkt, een gepensioneerde politieagent uit Buffalo, maar omdat hij een kogelvrij vest droeg, bleef hij zelf ongedeerd. De bewaker kwam wel om het leven, net als nog zes andere bezoekers.

Voorafgaand aan de feiten publiceerde de schutter online een manifest waarin hij zichzelf een witte supremacist noemde. Hij zou de schietpartij hebben gelivestreamd via Twitch. Burgemeester Byron Brown sprak van “de ergste nachtmerrie die een gemeenschap kan meemaken”.

Gendron is inmiddels aan de rechter voorgeleid en wordt aangeklaagd wegens meervoudige moord. “Het is mijn oprechte hoop dat deze persoon, deze blanke supremacist die zojuist een haatmisdaad heeft gepleegd tegen een onschuldige gemeenschap, de rest van zijn leven achter de tralies zal doorbrengen”, zei Kathy Hochul, de gouverneur van New York.

De politie spreekt met verontruste omstanders. Beeld AP

Lees ook:

De lone wolf krijg je niet gemakkelijk in het vizier

Dat er zoiets bestaat als ‘een lone wolf’, is een mythe, zegt terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf.