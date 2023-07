Zeker negen Palestijnen gedood en duizenden op de vlucht bij grootste Israëlische inval in jaren

Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een vluchtelingenkamp in Jenin. Grondtroepen (tussen de 1000 en 2000 man) drongen vervolgens het kamp binnen. Zeker negen Palestijnen zijn tijdens de legeroperatie gedood, of het om militanten of burgers gaat is nog niet duidelijk. Tientallen mensen raakten gewond en duizenden sloegen op de vlucht.

De kans is groot dat het dodental nog oploopt; volgens het Palestijnse ministerie van volksgezondheid raakten zeker tien mensen zwaargewond. Er wordt gesproken van de grootste militaire actie in jaren.

Kamp op wapens doorzocht

Het vluchtelingenkamp in Jenin wordt gezien als een bolwerk van Palestijns verzet tegen Israël. Het Israëlische leger noemt de aanvallen onderdeel van ‘een anti-terreurstrategie’; het leger beschrijft het kamp als een verzamelplaats voor militanten om ‘aanslagen te coördineren en voor te bereiden’. Israëlische militairen hebben na de aanvallen het kamp op wapens doorzocht. Volgens het leger is er onder andere een zelfgebouwde raketwerper gevonden en zijn er tot nu toe twintig Palestijnen gearresteerd.

Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger kan de Jenin-operatie nog dagen duren. De operatie zal volgens Israël niet stoppen totdat ‘men zich ervan bewust is dat Jenin geen veilige haven is voor terroristen’. De Israëlische minister van defensie, Yoav Gallant, zegt dat zijn strijdkrachten ‘de vijand nauwlettend in de gaten houden’. Volgens Gallant is het leger ‘klaar voor alle scenario’s’. Ook oppositieleider Yair Lapid noemt de operatie ‘gerechtvaardigd en noodzakelijk’.

‘Israëlische agressie’

Een woordvoerder van de Palestijnse president, Mahmoud Abbas, spreekt van ‘een nieuwe oorlogsmisdaad tegen ons weerloze volk’. Hij roept de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen ‘tegen de Israëlische agressie’.

De VN-afgevaardigde voor het Midden-Oosten, Tor Wennesland, zegt ‘in direct contact te zijn met alle relevante partijen om de situatie met spoed te de-escaleren’. Hij roept iedereen op ‘om te garanderen dat de burgerbevolking beschermd is’, schrijft hij op Twitter.

Zwaar materieel

De inval volgt vrij kort op het geweld op de bezette Westoever dat in juni flink oplaaide. Bij verschillende Israëlische militaire operaties zijn die maand zeker tien Palestijnen gedood, en werden vier Israëliërs gedood bij een aanslag uitgevoerd door Palestijnse militanten. Het Israëlische leger ging ook over tot het inzetten van zwaar materieel: voor het eerst sinds 2006 werden er aanvallen op Jenin uitgevoerd met zowel gevechtshelikopters en drones.

Het Israëlische leger voert sinds vorig jaar met enige regelmaat militaire invallen uit op de bezette Westoever. De invallen zouden zich richten op Palestijnen militieleden – die vaak worden gedood bij vuurgevechten of liquidaties – maar daarnaast worden er ook regelmatig Palestijnen doodgeschoten die demonstreren tegen de militaire acties.

