Zeker honderdduizend kinderen in Ethiopië in acute levensbedreigende situatie

Nu de negen maanden durende burgeroorlog zich de laatste weken uitbreidt van de noordelijke Ethiopische provincie Tigray naar de naastgelegen deelstaten Amhara en Afar, zijn daar nu ook grote vluchtelingenstromen ontstaan. Nadat het Ethiopische leger zich eind juni uit Tigray heeft terugtrokken, zijn de milities uit Tigray, verenigd in het TDF, in de aanval. De strijd heeft zich bovendien verplaatst naar de aangrenzende deelstaten in Ethiopië.

In de oostelijke staat Afar zijn inmiddels zo’n 75.000 inwoners op drift geraakt en in de zuidwestelijke deelstaat Amhara zijn 200.000 mensen op de vlucht. In Tigray zelf is volgens Ocha, de organisatie van de Verenigde Naties die de noodhulp tussen hulporganisaties coördineert, een derde van de zes miljoen inwoners gevlucht. Het geweld doet het vluchtelingenprobleem in Ethiopië steeds verder in omvang toenemen.

Ondertussen wordt de noodhulp aan Tigray, dat van de buitenwereld is afgesloten, vrijwel onmogelijk gemaakt. De regering in Addis Abeba en de TPLF, de partij die Tigray leidt, beschuldigen elkaar ervan de levering van voedsel, medicijnen, brandstof, tenten en andere hulpgoederen te blokkeren.

Miljoenen ondervoed

Onder leiding van de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Martin Griffiths, zijn er een paar dagen geleden eindelijk 122 trucks met goederen gearriveerd in Tigray. Griffiths zei dat de situatie zo ernstig is dat er elke dag honderd vrachtwagens nodig zijn in het gebied om de nood onder de bevolking te verlichten. Circa vijf van de zes miljoen Tigrayers hebben met ondervoeding te kampen, waarvan 400.000 mensen het risico lopen op korte termijn te sterven van de honger.

Marixie Mercado van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR liet weten dat haar organisatie nog slechts over 6900 voedselpakketten beschikt in Tigray. “Dat is dus genoeg om 6900 zwaar ondervoede kinderen eventjes te helpen”, waarschuwde zij, terwijl er sprake is van ten minste honderdduizend kinderen in een acute levensbedreigende situatie.

Regering: internationaal complot

Er wordt inmiddels gepleit om een alternatieve corridor te creëren vanuit buurland Soedan om voldoende noodhulp naar Tigray te krijgen. De regering in Addis Abeba is hier mordicus tegen. Het Ethiopische staatspersbureau ENA noemt zo’n corridor via Soedan een internationaal complot om de soevereiniteit van het land te ondermijnen. Zo’n hulproute is volgens ENA alleen bedoeld om wapens te kunnen leveren aan de rebellerende milities in Tigray.

Ethiopië zegt alleen hulpgoederen te willen leveren via Djibouti, het buurland aan de kust dat alleen via een weg die door Afar loopt verbonden is met Tigray. De andere route loopt via de zuidelijk gelegen deelstaat Amhara. Beide routes zijn door gevechten geblokkeerd. Ook traineert de Ethiopische overheid, met haar enorme bureaucratie, al vele weken de vergunningenverlening voor transporten.

Hulporganisaties tegengewerkt

De regering in Addis Abeba beschuldigt humanitaire hulporganisaties ervan met voedseltransporten ook wapens te leveren aan Tigray. Martin Griffiths van de VN noemde dit “ongefundeerde en unfaire beschuldigingen, zonder enig bewijs, die de hulpverlening in gevaar brengen”.

Tegelijkertijd heeft Ethiopië de werkzaamheden van Artsen zonder Grenzen en de Norwegian Refugee Council voor drie maanden opgeschort. De hulporganisaties zouden niet over de juiste vergunningen beschikken. Het lijkt er ook op dat de berichtgeving over de situatie in Tigray Addis Abeba niet bevalt. Artsen zonder Grenzen in Nederland wacht op een uitleg van de regering in Ethiopië voor deze maatregel.

