Zeker duizend doden bij aardbeving in Afghanistan, VN-hulp is onderweg

Een aardbeving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter heeft het oosten van Afghanistan getroffen. Zeker duizend mensen zijn om het leven gekomen.

Afghanistan is dinsdagavond (Nederlandse tijd) getroffen door de dodelijkste aardbeving in dat land sinds 2002. De regering meldt meer dan duizend doden en zeker 1500 gewonden. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen.

In de omgeving rond het epicentrum wonen veel mensen in afgelegen bergdorpen. Het is moeilijk om informatie uit dat gebied te krijgen over de schade en het aantal slachtoffers. De regering zet helikopters in om gewonden te redden en medische hulp te bieden.

Volgens Mohammad Nassim Haqqani, het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst van de Taliban-regering, vielen de meeste slachtoffers in de oostelijke provincie Paktika. Er zijn ook doden gemeld in de nabijgelegen provincies Nangarhar en Khost. De aardbeving was op ongeveer 44 km van de stad Khost in de gelijknamige provincie. Die ligt bij de Pakistaanse grens. De beving was op een diepte van 51 km, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS.

De schokgolven bereikten ook de hoofdstad Kaboel, maar daar bleef de schade beperkt. De aardbeving werd tot vijfhonderd kilometer verderop gevoeld, ook in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Hoewel er vaker natuurrampen als aardbevingen en aardverschuivingen voorkomen in het gebied, wonen daar veel mensen in kwetsbare huizen. In Afghanistan vallen jaarlijks gemiddeld vijfhonderd doden door aardbevingen.

Op beelden in Afghaanse media zijn ingestorte woningen te zien en lichamen op de grond, bedekt met dekens. Helikopters worden ingezet om afgelegen gebieden te bereiken en mensen te evacueren. De regering meldt dat overlevenden massaal hun normale werkzaamheden hebben neergelegd en de zwaarst getroffen gebieden intrekken om officiële hulpdiensten te ondersteunen.

‘Hulp is onderweg’

De aardbevingsschade treft Afghanistan op een uiterst slecht moment: het land verkeert in een zware economische crisis. Sinds de machtsovername van de Taliban in augustus 2021, toen westerse troepen onder leiding van de VS terugtrokken uit het land, zijn meerdere sancties opgelegd aan Afghanistan. Grote delen van het land kampen met levensmiddelenschaarste. Bijna de helft van de veertig miljoen Afghanen lijdt onder acuut voedseltekort, en ook medicijnen zijn schaars.

De Taliban hebben hulporganisaties opgeroepen om zo snel mogelijk naar het gebied te trekken en om te helpen met evacuatie. Naar verwachting liggen er nog veel mensen onder het puin van ingestorte huizen en zal het dodental oplopen. De kans is groot dat beschadigde huizen door naschokken alsnog zullen instorten, wat een snelle reactie van groot belang maakt.

Maar veel hulporganisaties hebben het land augustus vorig jaar verlaten toen de Taliban opnieuw aan de macht kwam. Ook hebben veel landen hun ontwikkelingshulp aan Afghanistan grotendeels stopgezet. Voor de machtsovername van de Taliban bestond nog tachtig procent van het landelijke budget uit buitenlandse hulp. De Taliban pleiten al lang voor hervatting van buitenlandse hulp. De aardbeving van dinsdag brengt die mogelijk op gang. De VN-coördinator voor Afghanistan kondigde woensdagochtend aan dat hulp onderweg is.

