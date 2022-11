Zeker 61 doden door aardbeving in Indonesië

Een aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter heeft in Indonesië zeker 61 mensen het leven gekost. Het epicentrum van de aardbeving lag in de stad Cianjur, op 75 kilometer van de hoofdstad Jakarta. Minstens 700 mensen raakten gewond, meldt de Indonesische rampendienst BNPB.

De Indonesische autoriteiten vermoeden dat het dodenaantal nog zal stijgen, omdat veel mensen nog vastzitten in ingestorte gebouwen en landverschuivingen.

De aardbeving vond plaats om 13.21 uur lokale tijd, iets voor half acht ’s ochtends in Nederland. Er zouden 57 naschokken zijn geweest. Van een tsunamirisico is geen sprake, volgens het Indonesische bureau voor Meteorologie.

Veel gebouwen in de stad verzakten. Onder de gewonden zijn veel mensen met botbreuken en hoofdwonden, meldde Herman Suherman, hoofd van de Cianjur-regio op het Indonesische eiland aan The Washington Post. “Het enige wat je hier hoort, zijn sirenes van ambulances, overal.”

Tientallen gebouwen raakten beschadigd, inclusief een internaat, een ziekenhuis en andere openbare gebouwen, meldde Suherman. Patiënten uit het ziekenhuis van Cianjur moesten worden geëvacueerd uit angst dat ook dat gebouw zou instorten. Ook is de stroom in de regio uitgevallen.

Government officials say death toll in #Indonesia #earthquake rises to 46; about 700 injured, reports AP pic.twitter.com/nvILHQJr03 — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) 21 november 2022

Op video’s is te zien hoe gewonde mensen bloedend naar regionale ziekenhuizen proberen te komen. De nationale rampencoördinator noemde het vervoer van gewonde mensen naar ziekenhuizen ‘de hoogste prioriteit’.

Naast de lokale ziekenhuizen zijn tenten opgezet om het grote aantal slachtoffers te verzorgen. Veel gewonden komen naar de ziekenhuizen per motor, omdat de wegen in Cianjur vanwege landverschuivingen niet begaanbaar zijn.

Voor een aardbeving met een kracht van 5,6 is de schade enorm. Het grote aantal slachtoffers komt onder andere door de grote bevolkingsdichtheid van Cianjur, van 6700 mensen per vierkante kilometer. De stad is bovendien gebouwd op zachte, kwetsbare sendimenten, die flink schudden bij een aardschok. De gebouwen in het snelgroeiende Cianjur zijn daar niet op gebouwd, waardoor de stad inmiddels grotendeels uit brokstukken bestaat.

“De aardbeving was zo sterk”, zei Vidi Primadhania, een werknemer in het zuiden van Jakarta, tegen persbureau AP. “Mijn collega’s en ik hebben ons kantoor op de negende verdieping verlaten via de noodtrappen.”

Indonesië ligt aan de ‘Ring van vuur’, een boog van vulkanen en breuklijnen rond de Grote Oceaan. Door deze ligging wordt het land vaker getroffen door aardbevingen. In februari kostte een aardbeving met een kracht van 6,2 op het westelijke eiland Sumatra nog aan 25 mensen het leven.

