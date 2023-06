Zeker 41 doden bij terroristische aanslag op school in Oeganda

Zeker 41 mensen, van wie het merendeel scholieren, zijn gedood bij een aanslag op een school in het westen van Oeganda. Volgens de politie zitten rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) achter de aanslag, een islamitische militie die banden zou hebben met terreurorganisatie Islamitische Staat.

Het exacte dodental loopt uiteen. Het ministerie van defensie spreekt van 37 dodelijke slachtoffers. Burgemeester Selevest Mapoze van de getroffen stad Mpondwe sprak tegen Associated Press over 41 lichamen, onder wie 38 studenten, een bewaker en twee omwonenden.

Ontvoeringen

De Oegandese politie laat op Twitter weten dat het nog eens acht mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis heeft gebracht. Ook meldt Defensie dat er zeker zes mensen zijn ontvoerd. Volgens de lokale autoriteiten waren er 62 scholieren aanwezig ten tijde van de aanval.

De aanslag gebeurde vrijdagnacht rond 23.30 uur lokale tijd op een middelbare kostschool, op zo’n twee kilometer van de grens met de Democratische Republiek Congo. Volgens de burgemeester liepen studenten dodelijke brandwonden op, toen de vijf aanvallers slaapzalen in brand staken. Anderen werden neergeschoten of dodelijk verwond met kapmessen.

Machetes en hakbijlen

Bright Mumbere, een leerling die de aanslag overleefde, vertelde in de Oegandese krant 'The New Vision’ dat de aanvallers allereerst vroegen of zich moslims onder de studenten bevonden. Toen dit niet het geval bleek, begonnen ze studenten met machetes en hakbijlen te vermoorden. Mumbere overleefde het, volgens eigen zeggen, alleen omdat hij lag ingeklemd tussen scholieren die het niet haalden.

Ook werd een winkel met etenswaren op het schoolterrein geplunderd. Daarna vluchtten de aanvallers terug de Congolese grens over, in de richting van het bergachtige Virunga National Park, waar rebellengroepen zoals de ADF zich ophouden, maar wat tegelijk het leefgebied is van de met uitsterven bedreigde berggorilla’s. Oegandese soldaten hebben de achtervolging ingezet en proberen de ontvoerde mensen op te sporen en te bevrijden, zegt een woordvoerder van Defensie. Daarbij worden ook helikopters ingezet.

De ADF werd in 1995 in Oeganda gevormd vanuit een coalitie van rebellengroepen, waaronder het ‘Uganda Muslim Liberation Army’ en het ‘National Army for the Liberation of Uganda’ (NALU). Daarbij richtte de groep zijn pijlen allereerst op de sinds 1986 aan de macht zijnde Oegandese president Yoweri Museveni. In de jaren negentig vluchtten de ADF-strijders naar het onrustige oosten van Congo, waar de regering weinig macht heeft. Sinds 2019 wordt de militie gezien als een lokale tak van IS.

Volgens VN-vredesmacht Monusco is de ADF in Oost-Congo verantwoordelijk voor honderden aanslagen, waarbij duizenden burgers om het leven kwamen. Na jaren van afwezigheid, is de militie sinds 2021 ook weer actief in Oeganda. Zo pleegde het in november 2021 een dubbele zelfmoordaanslag in de hoofdstad Kampala.

Offensief

Oeganda en Congo lanceerden in 2021 een gezamenlijk offensief om de ADF te stoppen, maar de groep blijft aanslagen plegen. De aanval in Mpondwe is echter de eerste aanval op een Oegandese school in 25 jaar. In 1998 verbrandden tachtig studenten levend in hun slaapzalen tijdens een ADF-aanval op een technische hogeschool nabij de grens met Oost-Congo. Meer dan honderd studenten werden toen ontvoerd.

Museveni heeft zijn vrouw en de minister van Onderwijs richting de getroffen stad gestuurd, mogelijk omdat de 78-jarige president vorige week bekendmaakte corona te hebben. Minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken heeft op Twitter zijn medeleven betuigd. “Een aanval op burgers, met name studenten, is afschuwelijk.” Hij zegt dat Nederland bereid is Oeganda, waar mogelijk, hulp te bieden.

